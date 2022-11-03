10 ноября галерея и шоурум искусства «МУХА» открывает персональную выставку художника-графика Александра Лаптева.

Художественный замысел выставочного проекта заключается в том, чтобы показать, как печатная графика путём переноса на стены галереи, выходит из привычного рамочного оформления, соединяясь с пространством. В экспозицию войдут работы из собрания автора и часть, созданная специально для выставки. Будет продемонстрирована такая печатная графика, как монотипия, линогравюра, гравюра на пластике, а также работы, выполненные в других техниках ручной печати.

Печать художник осуществляет на основе рисунков с натуры под воздействием новых впечатлений и рефлексий, которые рождаются у автора при свежем взгляде на эскизный альбом. О процессе перевода изображения в печатный формат художник рассказывает: «Обычно рисунок лежит некоторое время, «настаивается», пока дойдет до состояния, готового к переводу в большой печатный лист. Большой формат картины неизбежно провоцирует искажение оригинала в силу изменения масштаба. Переход в другой печатный медиум также накладывает свои трансформации. За каждой из моих работ, будь то пейзаж, портрет, фигура, стоят живые истории, которые лично для меня имели эмоциональный отклик. Скорее всего, их сюжеты не очевидны зрителю, но эмоции, которые я хочу передать, их преображают и создают новые смыслы».

Открытие состоится 10 ноября 2022 года в 19:00.

На выставке действует бесплатный вход.

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