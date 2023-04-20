«Дождись темноты» в Театре «V»

Два дня подряд – 26 и 27 апреля – Театр «V» приглашает зрителей на главный детективный триллер этой весны «Дождись темноты» по пьесе Фредерика Нотта, которая была написана в 60-х годах прошлого века и в очень скором времени обрела мировую популярность благодаря экранизации в Голливуде режиссером Теренсом Янгом с Одри Хепбёрн, Ричардом Кренной и Аланом Аркиным в главных ролях.

До сегодняшних дней пьеса не ставилась на русском языке, хотя бы потому что не имела адекватного перевода для театра. Но в 2023 году она впервые была переведена и поставлена в Театре «V» и сразу привлекла публику динамичным детективным сюжетом, который захватывает и удерживает внимание зрителя от первой и до последней минуты действия.

Для ценителей детективных головоломок спектакль рекомендуется к обязательному просмотру. В силу того, что в сценическом пространстве невероятно сложно сохранить динамику и интригу на протяжении всего действия, то на постановку детективных спектаклей решаются единицы и это всегда риск, так как в большинстве попыток все равно выходит психодрама. «Дождись темноты» по сюжетной интриге, напряженному действию и атмосферным декорациям не уступает лучшим фильмам детективного жанра. Но в отличии от режиссерской версии, театральная порадует вас живой игрой актеров, психологизмом и невероятно напряженной атмосферой, которая буквально циркулирует между зрительным залом и героями на сцене.

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