В галерее Omelchenko представлена выставка HAZE - групповой проект молодых художников мастерской Aidan Studio. Проект Haze концентрирует в себе потенциал неизвестности. Потребность в устойчивости, стабильности и спокойствии становятся условиями художественной практики.

Совокупность работ художников выстраивает метафорическое пространство, отражающее комбинированный опыт проживания настоящего. Редуцированные фрагменты реальности фиксируются в образах, осциллирующих между сном и явью, тревогой и безопасностью, и создающих лабиринт множественных интерпретаций.

Выставка предлагает зрителю отправиться в интуитивное путешествие. Художники не выносят суждений о его финале. Они стремятся выявить неясные образы, обнажая их и преломляя через индивидуальный опыт в надежде разглядеть грядущее.

Aidan Studio - объединение молодых художников, которые, получив академическую базу в стенах Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, развиваются дальше в пространстве современного искусства. Авторская методика Айдан Салаховой - основателя Первой и Айдан галереи, художника и скульптора с мировым именем, выпустившей за 20 лет работы в академии более 80 студентов - строится на глубоком психологизме и изобразительном мастерстве. Среди участников группы - Федор Петрик, Саян Байгалиев, Наталья Гудович, Елизавета Григорова и много новых имён в российском современном искусстве.

Выставка завершит работу 14 мая 2023 года.

Александр Ганьшин. Сталь 2. 2022. Металл, 100х70 см

Алина Шалдырмова. Шаг. 2023. Холст, масло, 100х90 см





Александр Ганьшин. Прятки

Захар Колобанов. Без названия. 2022. Холст, масло, 40х40 см

Мария Тур. Натюрморт с гипсами. Холст, масло, 100х100 см

Мария Тур. Оболочки. 2021. Холст, масло, 130х70 см

Руслоан Рамазанов. Наутилус. 2023. Смешанная техника, 130х130 см

Руслан Рамазанов. Соперничество. 2022. Холст, смешання техника, 165х130 см

Саян Байгалиев. Ночь. 2023. Холст, масло, 50х70 см

Саян Байгалиев. Ночь. 2023. Холст, масло, 50х70 см

Саян Байгалиев. Ночь. 2023. Холст, масло, 50х70 см

Федор Петрик. Без названия. 2022. Холст, масло, 75х100 см

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