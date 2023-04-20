Выставку к 140-летию Маршала Советского Союза Семена Буденного откроют в Музее Победы

20 апреля в Музее Победы состоится открытие выставки, посвященной Маршалу Советского Союза Семену Буденному. Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения великого полководца.

В экспозицию войдут более 30 раритетов из семейной коллекции маршала. Экспонаты специально для выставки передал внук маршала Алексей Сергеевич Буденный. Посетители смогут увидеть личные вещи и фотографии, свидетельствующие о жизни и деятельности выдающегося военачальника. В центральной части выставки будет представлен китель с погонами и наградной колодкой Буденного. Среди экспонатов – бинокль в футляре, кобура, учебное кавалерийское седло, трамбовка для курительной трубки, подаренная ему Сталиным. В витринах также будут показаны бюст и скульптуры Буденного. Помимо этого, можно будет познакомиться с книгами из личной библиотеки маршала, его блокнотом, картой «Героический путь Первой конной армии», архивными фотоснимками.

Выставку дополнит интерактивная тач-панель, в которой гости смогут ознакомиться с биографией и историей военного пути Семена Буденного.

Временная экспозиция подготовлена в рамках выставочного проекта Музея Победы «Война: день за днём». Посетить выставку можно до 14 мая в Зале Исторической правды.

Семен Михайлович Буденный родился 25 апреля 1883 года. Советский полководец, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней и основатель Конной армии РККА.

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