Драмой «Святая дилемма» откроется кинофестиваль «Докер» в Москве

23 июня стартует 9-й Международный Фестиваль Документального кино «Докер». За десять дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 40 новых фильмов из 20 стран мира, большинство из которых будут показаны в России впервые. Программу и расписание можно изучить на нашем сайте.
В этот день, в Киноцентре «Октябрь» премьерой наполненной перипетиями и эмоциями драмы «Святая дилемма» — о двойной жизни католического священника, который решает взять судьбу в свои руки и открыть миру секрет, который он тщательно хранил долгие годы. Правда вынуждает пастыря уйти с религиозной службы, однако, прихожане не хотят его отпускать. Картина снималась на протяжении нескольких лет и виртуозно передаёт всю палитру человеческих переживаний, связанных с предназначением, семьей, любовью, верой и обязательствами.
Авторы фильма — опытные венгерские кинодокументалисты Джулианна Угрин и Мартон Визкелети. Уже более десяти лет они работают над созданием авторских документальных фильмов. Джулианна помимо режиссуры занимается продюсированием. Картины её студии «Женщина в плену», «Легкие уроки» и «Следующий хранитель» были показаны и получили призы на престижных кинофестивалях в Локарно, Санденсе, Шеффилде, Лейпциге, Торонто, а также на «Докере» в Москве и «Послании к человеку» в Санкт-Петербурге. Мартон по первой профессии кинооператор, принимал участие во многих семинарах по всему миру, таких как Berlinale Talents или Cinetrain в России, работает над документальными фильмами в разных точках планеты.
Мартон Визкелети приедет на премьеру фильма в Москву, чтобы лично представить картину и ответить на вопросы зрителей.
«Святая дилемма» — документальный «Молодой папа», покоривший сердца зрителей многих стран. На «Докере» картина также является участницей основного конкурса.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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