ВДНХ станет одной из площадок Фестиваля спортивного кино

В столице с 25 июня по 1 июля в рамках 100-летия Московского спорта пройдет первый Фестиваль спортивного кино. Зрители погрузятся в атмосферу советского и российского кинематографа на территориях исторически значимых локаций. Одной из площадок события станет Главная выставка страны.

В лектории ВДНХ 26 июня в 22:00 состоится кинопоказ фильма «Вратарь», который вышел на экраны в 1936 году. Режиссер — Семен Тимошенко. Зрители познакомятся с историей обычного парня Антона Кандидова, который благодаря счастливой случайности из простого рабочего становится гениальным вратарем сборной СССР.

Кинопоказ пройдет в уникальном формате. В лектории установят кинопередвижки — портативные киноустановки для демонстрации кинофильмов на пленке 35 мм. Гости не только насладятся хорошим кино, но и почувствуют первозданную магию кинематографа. Такие же кинопередвижки установят в рамках фестиваля в музее-заповеднике «Коломенское» и в парке Олимпийской деревни.

Старт фестиваля запланирован на 25 июня. В этот день для зрителей откроет свои двери знаменитая гостиница «Метрополь», где в 1925 году проходил первый московский международный шахматный турнир. Здесь покажут спортивную драму «Чемпион мира». Завершится фестиваль 1 июля крупнейшим кинопоказом фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники».

Фестиваль организован Департаментом спорта города Москвы совместно с Москино. На все мероприятия нужна регистрация. Подробнее о расписании кинопоказов можно узнать на сайте Москино.

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