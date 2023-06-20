Онлайн-премьера экшн-триллера «Переводчик» Гая Ричи в KION

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В онлайн-кинотеатре KION состоится онлайн-премьера экшн-триллера «Переводчик» Гая Ричи. В «Переводчике» главные роли исполнили: Джейк Джилленхол, Дар Салим и Шон Сагар. Кино об исполнении долга чести будет доступно для просмотра подписчикам онлайн-кинотеатра KION 21 июня c 20:00.

Jake Gyllenhaal (left) as Sgt. John Kinley and Emily Beecham (right) as Caroline Kinley in THE COVENANT, directed by Guy Ritchie, a Metro Goldwyn Mayer Pictures film. Credit: Christopher Raphael / Metro Goldwyn Mayer Pictures © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

(L to R) Dar Salim as Ahmed, Jason Wong as Joshua "JJ Jung", Jake Gyllenhaal as Sgt. John Kinley, Christian Ochoa as Eduardo "Chow Chow" Lopez, and Rhys Yates as Tom "Tom Cat" Hancock in THE COVENANT, directed by Guy Ritchie, a Metro Goldwyn Mayer Pictures film. Credit: Christopher Raphael / Metro Goldwyn Mayer Pictures © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

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Jake Gyllenhaal as Sgt. John Kinley in THE COVENANT, directed by Guy Ritchie, a Metro Goldwyn Mayer Pictures film. Credit: Christopher Raphael / Metro Goldwyn Mayer Pictures © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Джон Кинли (Джейк Джилленхол) не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане, но понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед. Именно ему удалось отбить раненного Кинли и на себе вытащить через опасную территорию. Теперь чувство долга не дает Джону покоя и он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за Ахмедом и его семьей. На обоих объявлена охота, действовать приходится в одиночку, но он понимает, что не может бросить своего товарища в беде.

«Переводчик» — четырнадцатый полнометражный фильм Гая Ричи, где он экспериментирует с выбором темы. После комедии в старом стиле автор практически отказался от юмора и типичной насыщенности локациями, действиями и героями.

Во многочисленных интервью Гай Ричи рассказал, что был вдохновлен чувством братства, возникающим между cлужащими. Ему хотелось показать искренние отношения, где нет места расчету, а только гуманное отношение людей. При этом в фильме Джон и Ахмед периодически конфликтуют, не доверяют друг другу, но постепенно пропитываются обоюдным уважением. Джейк Джилленхол несколько лет готовился к съемкам фильма, изучал документальные свидетельства военных и встречался с ветеранами.

Съемки проходили в 2021 году около юго-восточного испанского курорта Аликанте. Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол («Стрингер», «Зодиак»), Дар Салим («Игра престолов»), Шон Сагар («Джентельмены»), Джейсон Вонг («Гнев человеческий») и Риз Йэтс («Нарушители»). Над сценарием нового проекта Гая Ричи работали его постоянные соавторы Айван Эткинсон и Марн Дэвис, оператор — Эд Уайлд («Черное зеркало»), композитор — обладатель премии «Оскар» Кристофер Бенстед («Гравитация»).

Фильм «Переводчик» будет доступен в онлайн-кинотеатре KION с 21 июня.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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