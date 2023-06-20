Онлайн-премьера экшн-триллера «Переводчик» Гая Ричи в KION

В онлайн-кинотеатре KION состоится онлайн-премьера экшн-триллера «Переводчик» Гая Ричи. В «Переводчике» главные роли исполнили: Джейк Джилленхол, Дар Салим и Шон Сагар. Кино об исполнении долга чести будет доступно для просмотра подписчикам онлайн-кинотеатра KION 21 июня c 20:00.

Джон Кинли (Джейк Джилленхол) не помнит, как выжил, попав в окружение врага в Афганистане, но понимает, что обязан жизнью местному переводчику по имени Ахмед. Именно ему удалось отбить раненного Кинли и на себе вытащить через опасную территорию. Теперь чувство долга не дает Джону покоя и он решает рискнуть всем, чтобы вернуться за Ахмедом и его семьей. На обоих объявлена охота, действовать приходится в одиночку, но он понимает, что не может бросить своего товарища в беде.

«Переводчик» — четырнадцатый полнометражный фильм Гая Ричи, где он экспериментирует с выбором темы. После комедии в старом стиле автор практически отказался от юмора и типичной насыщенности локациями, действиями и героями.

Во многочисленных интервью Гай Ричи рассказал, что был вдохновлен чувством братства, возникающим между cлужащими. Ему хотелось показать искренние отношения, где нет места расчету, а только гуманное отношение людей. При этом в фильме Джон и Ахмед периодически конфликтуют, не доверяют друг другу, но постепенно пропитываются обоюдным уважением. Джейк Джилленхол несколько лет готовился к съемкам фильма, изучал документальные свидетельства военных и встречался с ветеранами.

Съемки проходили в 2021 году около юго-восточного испанского курорта Аликанте. Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол («Стрингер», «Зодиак»), Дар Салим («Игра престолов»), Шон Сагар («Джентельмены»), Джейсон Вонг («Гнев человеческий») и Риз Йэтс («Нарушители»). Над сценарием нового проекта Гая Ричи работали его постоянные соавторы Айван Эткинсон и Марн Дэвис, оператор — Эд Уайлд («Черное зеркало»), композитор — обладатель премии «Оскар» Кристофер Бенстед («Гравитация»).

Фильм «Переводчик» будет доступен в онлайн-кинотеатре KION с 21 июня.

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