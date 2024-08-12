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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Команда монстров»

editor
By editor
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команда монстров

Захватывающее анимационное приключение для всей семьи «Команда монстров». История о компании забавных, добрых и непохожих друг на друга монстров, которые отправляются в безумное путешествие, чтобы освободить друзей и спасти город от вездесущего искусственного интеллекта. Дистрибьютором фильма выступит кинопрокатная компания «Наше кино».

В центре сюжета, маленькое дружелюбное привидение Элли, которое живет со своим дядей в старинном заброшенном особняке и даже не догадывается об опасностях внешнего мира. День за днем она изучает «привидениеведение» – науку о том, как пугать людей. Вот только Элли совсем не нравится наводить ужас на окружающих, она предпочитает со всеми дружить.

Мир, в котором живет Элли, населен множеством причудливых монстров: тролли, мумии, оборотни, говорящие тыквы и даже вампиры! Все они совершенно безобидны, но люди все равно от них в ужасе. Из-за этого все сверхъестественное находится под строжайшим запретом.

Однажды дядя Элли бесследно исчезает. Чтобы отыскать пропавшего родственника, она решает отправиться в город людей. В своем приключении, полном опасностей и невероятных чудес, Элли повстречает эксцентричного вампира-театрала Рольфа, который просто не может жить без драмы, добродушную снежную женщину Марту, обожающую телевизионные передачи, пить чай и блистать на сцене, а также скромного Франкенштейна Кнарфа, который обожает коллекционировать разные предметы. Вместе героям предстоит преодолеть разногласия и объединить усилия, чтобы помочь Элли и другим монстрам, оказавшимся в беде, а еще решиться на самый безумный шаг – открыться новому, неизведанному им миру.

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