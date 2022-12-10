Две новогодних премьеры в Театре кукол имени Образцова

В канун Нового года Театр кукол имени Образцова приготовил сразу две премьеры!

22-23, 26-27 декабря и 7-8 января на Большой сцене театра состоятся первые показы «Рождественской истории» (6+) - фантастического мюзикла для всей семьи по повести Чарльза Диккенса в постановке Алексея Франдетти. В главной роли – Ефим Шифрин.

Страшный скряга и брюзга Эбенизер Скружд терпеть не может Рождества и не понимает всеобщего праздничного веселья. Но однажды в Сочельник ему являются три призрака и показывают старику его собственное прошлое и потерянное счастье, безотрадное настоящее и печальное будущее. И эти три вечера заставляют Скруджа решительно изменить свою жизнь.

История Диккенса многократно экранизировалась, по ней снимались мультфильмы и ставились спектакли. Но в Театре кукол имени Образцова она предстанет в необычном формате «кукольного мюзикла» в постановке известного режиссера музыкального театра, лауреата «Золотой Маски» Алексея Франдетти.

«Я очень люблю Диккенса и давно хотел поставить эту историю, но не понимал, как её решать: то ли в формате оперы, то ли какого-то мультимедийного действа – там много волшебства, много ирреального, что невозможно показать на сцене. Если призраков Рождества будут играть переодетые артисты, получится какая-то ерунда. А получив предложение поработать в Театре Образцова, я понял - вот оно! Ведь куклы могут сыграть любое волшебство!», – говорит Алексей Франдетти.

Выдающийся художник и кукольник Виктор Плотников, автор сценографии к SnowShow Славы Полунина, придумал для постановки множество невероятных кукол и спецэффектов.

Музыка Андрея Рубцова будет звучать в исполнении актеров, хора и живого оркестра на сцене. А главную роль скряги Скруджа исполнит известный артист театра и кино Ефим Шифрин – это будет его дебют в театре кукол.

Также 22 декабря в Образцовпарке стартует «Новогодняя экспедиция. По следам Черного кролика» (6+). Это самое необычное зимнее представление, где зрители станут полноценными участниками действия! Они отправятся на поиски Чёрного кролика – символа наступающего года и лучшего друга Снегурочки и Деда Мороза.

Участников экспедиции - детей и родителей - ждут захватывающие приключения с грозными троллями и белыми медведями, встреча со Снежным человеком (йети), гигантами-снеговиками и мандарин-пати в компании пингвинов с Южного полюса. Члены экипажа попадут в сказку: прокатятся на ледоколе и на оленях, пройдут через снежную бурю и ледяной лабиринт. Попадут к шаманке, которая своей магией вызовет духов и вернёт на небо северное сияние. А следы Чёрного кролика приведут героев прямо к Снегурочке и Деду Морозу. Тогда на ёлке зажгутся огни и наступит праздник – песни, танцы и хороводы!

«Новогоднюю Экспедицию» придумал и воплотил в жизнь творческий тандем Бориса Константинова и Виктора Антонова - главного режиссера и главного художника Театра Образцова, постоянных соавторов и лауреатов «Золотой Маски».

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