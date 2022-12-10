Съемочная группа сериала «Лихорадка» вернулась из Кении!

Съемки многосерийного фильма «Лихорадка» для телеканала «Россия» – в самом разгаре. Недавно завершился большой съемочный пул в Кении – российская группа провела 15 смен в африканской саванне и на улицах Найроби, где были отсняты самые масштабные и яркие сцены сериала, отражающие местный колорит. Специально для этого этапа съемок консультант-переводчик обучал российских актеров говорить на языке суахили. Около 120 жителей племени Масаи принимали участие в съемках в качестве артистов массовых сцен и даже исполняли народные песни. Съёмочная группа высоко оценила актерские способности приглашенных участников кенийских эпизодов сериала – они очень артистично и непосредственно вели себя в кадре. Национальные африканские наряды были сшиты из уникальных ярких тканей, найденных художниками по костюмам сериала в Узбекистане, и привезены в Кению из России. Во время экспедиции на африканский континент съемочную команду в составе 64 человек сопровождал шеф кенийской полиции и восемь охранников.

«Лихорадка» – это шпионская история об опасной эпидемии, которая вспыхивает в одной из развивающихся стран Африки. На смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев. К ней присоединяются местный врач-инфекционист и российский гениальный ученый в области вирусологии, которые работают над производством необходимой вакцины. Но международная фармкорпорация начинает настоящую шпионскую операцию против российских вирусологов. Героям придется не только бороться за свое дело, отчаянно спасая тысячи жизней, но еще и вычислять «крота», проникшего в их ряды.

Главные роли в сериале исполняют: Любовь Константинова, Евгений Воловенко, Тереза Диуро, Илья Малаков, Евгений Сидихин, Артур Ваха и Вадим Андреев.

Съемочная группа благодарит Посольство Российской Федерации в Республике Кения за помощь в организации съемок.

В настоящее время съемки проекта проходят в Туле в областном перинатальном центре. В съемочном процессе задействовано приемное отделение, лаборатория и конференц-зал центра, а группу и актеров консультируют специалисты-медики.

Финальный блок съемок пройдет в Москве. Премьера многосерийного фильма «Лихорадка» состоится на телеканале «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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