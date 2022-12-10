РОСКИНО продолжает образовательную программу по киноиндустрии зарубежных стран

В фокусе нового блока семинаров под брендом ROSKINO Academy – особенности индустрий Узбекистана и Казахстана, а также digital-продвижение контента в Китае.

12 и 19 декабря РОСКИНО проведет очередную серию открытых онлайн-семинаров о специфике международных рынков для российских кинематографистов. Четвертый, завершающий блок лекций 2022 года посвящен более расширенному изучению азиатского региона: будут представлены особенности киноиндустрий Узбекистана и Казахстана; также пройдет семинар по Китаю с акцентом на особенности digital-продвижения иностранного кино на этом рынке.

Образовательная программа «Новая оптика» под брендом ROSKINO Academy была запущена в июне 2022 года компанией РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто: «После трех блоков образовательных лекций по Китаю, региону MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Индии мы внимательно изучили обратную связь от наших слушателей. В соответствии с их пожеланиями было принято решение организовать дополнительную лекцию по Китаю, а также по Узбекистану и Казахстану – странам СНГ, где индустрия контента сегодня развивается особенно интенсивно, и есть запрос на сотрудничество с российской киноотраслью. Мы видим, насколько востребовано сегодня азиатское направление в нашей киноиндустрии, и уделяем этому региону большое внимание в плане продвижения. Так, четыре из семи кинорынков, в которых участвовали российские производители контента в этом году, проходили в Азии; также, самый масштабный по охвату аудитории Russian Film Festival состоялся в Китае. Что касается стран СНГ, то вопросы сотрудничества с киноиндустриями этих государств были постоянно в фокусе нашего внимания на протяжении 2022 года. Поэтому расширение знаний российских кинематографистов об этих регионах крайне важно для дальнейшей работы на международных рынках».

Предыдущие лекции ROSKINO Academy были посвящены особенностям работы с кинорынками Китая, региона MENA и Индии.

12 декабря, 14:00. Тема: «Digital-продвижение иностранного кино в Китае: соцсети, коллаборации и блогеры»

Спикер:

Анастасия Потиевская, руководитель ALONSY Business and Cultural Management – агентства по продвижению и развитию иностранных брендов на китайском рынке. Эксперт-практик в области цифрового и оффлайн-маркетинга в Китае. Создатель и преподаватель курса Digital marketing in China на площадке China professionals.

В рамках семинара Анастасия расскажет о китайских соцсетях, их целевой аудитории и особенностях подачи контента. Также будут рассмотрены кейсы продвижения китайского и иностранного кино в соцсетях; работа с блогерами и сообществами в китайском digital маркетинге, бюджеты на продвижение и другие темы.

Модератор семинара – продюсер и востоковед Ольга Каширина.

19 декабря, 14.00. Тема: «Презентация киноиндустрий Казахстана и Узбекистана. Локации, таланты, копродукция»

Спикеры:

Сайера Худайбердиева (Узбекистан) – продюсер, руководитель отдела международных отношений Агентства кинематографии Республики Узбекистан. В числе фильмов, где Сайера Худайбердиева выступала как линейный продюсер/директор: «Высоцкий. Спасибо, что живой» (узбекский блок) (реж. П.Буслов), «Географ глобус пропил» (реж. А.Велединский), «Оттепель» (реж. В.Тодоровский), «Мистер Нокаут» (реж. А.Михалков), «Игра на выживание 2» (реж. К.Оганесян) и другие.

Дмитрий Воробьёв (Узбекистан) – генеральный директор Bayram-film, крупнейшей в Средней Азии кинокомпании с полным циклом производства. За время работы в киноиндустрии участвовал в создании таких проектов, как «Высоцкий, спасибо что живой» (реж. П.Буслов), «След саламандры» (реж. А.Замятин), «Игра на выживание 2» (реж. К.Оганесян), «Солнце на вкус» (реж.Э.Салаватов), а также ряда индийских и корейских проектов.

Кирилл Рощин (Казахстан) – начальник производства Anykey, компании, специализирующейся на продакшн-сервисе рекламы, клипов, сериалов и кино. Работает в киноиндустрии с 2003 года, был в команде больших казахстанских кинопроектов: «Монгол» (2008, реж. Сергей Бодров-ст.) и «Кочевники» (2005, прод.Милош Форман). С 2012 года Кирилл является продюсером большого количества рекламных проектов для крупнейших брендов Казахстана и мира, популярных музыкальных клипов и сервисных проектов по кино и сериалам.

Игорь Воробьев (Казахстан) – директор департамента производства медиакомпании Salem Social Media, являющейся многократным номинантом и победителем международных фестивалей, среди которых ASIA CONTENTS AWARDS (ACA) 2021 (г.Пусан, Южная Корея), Die Seriale (г.Гиссен, Германия), Stareable Fest LA (г.Лос-Анджелес, США), Austin Film Festival (г. Остин, США) и другие. Компания является создателем полнометражного фильма «Пацанская История». Обладатели 23-х Серебряных и 3-х Золотых кнопок на YouTube.

В рамках лекции спикеры будут говорить о текущем состоянии киноиндустрий Узбекистана и Казахстана: производственных возможностях (студии, оборудование, персонал), господдержке (рибейты, субсидии и т.д.), талантах (актеры, кастинги, креативные команды), съемочных локациях, образовании в сфере кино, фестивальном продвижении и других актуальных темах.

Модератор лекции – Ксения Болецкая, журналист и директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс».

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