Двойной юбилей композитора Антона Вискова!

Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» приглашает 21 марта 2021 года в Рахманиновский зал Консерватории на юбилейный концерт Антона Вискова, посвящённый 55-летию со дня рождения композитора и 30-летию его сотрудничества с Ансамблем. В программе прозвучит премьера Оратории «Голгофа. Русские страсти», созданная композитором в 2020 году. По словам композитора, «ощущение человека, стоящего перед Голгофой» всегда было основной темой и смыслом его сочинений.
Во втором отделении гости Юбилейного концерта услышат сочинения Антона Вискова, наиболее часто звучащие на концертах Ансамбля, такие, как «Душа грустит о небесах» на слова Сергея Есенина, «Икона», «Покаянный стих Богородице», «Боже Превечный» на слова Симеона Полоцкого, «Трисвятое», «Богородице Дево, радуйся» и другие.
Солисты — Ангелина Никитченко (сопрано), Борис Комлев (контр-тенор), Дмитрий Степанович (бас).
Художественный руководитель и главный дирижер — Заслуженная артистка России Галина Кольцова. Ведущий концерта — Антон Висков.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.