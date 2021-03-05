Двойной юбилей композитора Антона Вискова!

Мос­ков­ский ансамбль духов­ной музы­ки «Бла­го­вест» при­гла­ша­ет 21 мар­та 2021 года в Рах­ма­ни­нов­ский зал Кон­сер­ва­то­рии на юби­лей­ный кон­церт Анто­на Вис­ко­ва, посвя­щён­ный 55-летию со дня рож­де­ния ком­по­зи­то­ра и 30-летию его сотруд­ни­че­ства с Ансам­блем. В про­грам­ме про­зву­чит пре­мье­ра Ора­то­рии «Гол­го­фа. Рус­ские стра­сти», создан­ная ком­по­зи­то­ром в 2020 году. По сло­вам ком­по­зи­то­ра, «ощу­ще­ние чело­ве­ка, сто­я­ще­го перед Гол­го­фой» все­гда было основ­ной темой и смыс­лом его сочинений.

Во вто­ром отде­ле­нии гости Юби­лей­но­го кон­цер­та услы­шат сочи­не­ния Анто­на Вис­ко­ва, наи­бо­лее часто зву­ча­щие на кон­цер­тах Ансам­бля, такие, как «Душа гру­стит о небе­сах» на сло­ва Сер­гея Есе­ни­на, «Ико­на», «Пока­ян­ный стих Бого­ро­ди­це», «Боже Пре­веч­ный» на сло­ва Симео­на Полоц­ко­го, «Три­свя­тое», «Бого­ро­ди­це Дево, радуй­ся» и другие.

Соли­сты — Анге­ли­на Никит­чен­ко (сопра­но), Борис Ком­лев (контр-тенор), Дмит­рий Сте­па­но­вич (бас).

Худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель и глав­ный дири­жер — Заслу­жен­ная артист­ка Рос­сии Гали­на Коль­цо­ва. Веду­щий кон­цер­та — Антон Висков.

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