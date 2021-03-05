В галерее «На Шаболовке» Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка «Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве», ставшая победителем Второго конкурса музейно-выставочных грантов Российского еврейского конгресса.
Тему советского национального строительства принято считать территорией пропаганды, которую поначалу оживляли эксперименты национальных авангардов. Еврейский авангард был среди них одним из самых ярких: его главным воплощением стала работа Художественной секции Лиги еврейской культуры (Культур-Лиги). После ее фактической ликвидации в середине 1920‑х партия шаг за шагом ужесточала контроль над контуром образа советского еврейства и связанных с ним сюжетов, так что к концу 1930‑х – началу 1940‑х годов еврейская тема в СССР оказалась в тени «наднациональной» политики, соединенной с антирелигиозным пафосом.
Выставка соединяет изобразительное искусство (живопись, графика, фотография), издания 1910–1940 годов, дающие представление об эволюции еврейской общественной жизни в России, и предметы материальной культуры, еврейского религиозного обихода и народного искусства. Среди авторов, представленных на выставке – Павел Зальцман, Александр Лабас, Меер Аксельрод, Роберт Фальк, Александр Тышлер, Эль Лисицкий, Соломон Никритин, Лидия Жолткевич, Арон Траскунов, Лев Аронов, Марк Вайнштейн, Мендель Горшман, Илья Чашник, Соломон Юдовин и другие. Каждый из этих художников по-разному осознавал свою дистанцию по отношению к еврейской культуре, и сегменты выставки построены на игре этих дистанций, показывая разные фазы взаимодействия советского и еврейского нарративов.
В экспозиции можно увидеть живописные и графические эскизы к спектаклям ГОСЕТ, зарисовки и панно по мотивам командировок в еврейские колхозы и коммуны, пейзажи и типы советских местечек, кадры из фильмов и плакаты. Но ее центральная часть посвящена камерной картине 1930-начала 40‑х годов, сменившей агитационное и пропагандистское искусства первых послереволюционных десятилетий.
Именно эти малоизученные произведения, созданные «в стол», позволяют увидеть 1930–40‑х годы как важный этап в истории российской еврейской культуры, развивавшейся за пределами советизирующего фасада. Верхняя граница – начало сороковых годов – выбрана не только как завершающая точка проекта модернизации еврейства в СССР, но и как конец довоенной ленинградской культуры, сохранявшей живую связь с русским модерном.
На выставке представлены работы из коллекции Музея истории евреев в России, Мультимедиа Арт Музея, Московского музея современного искусства, Государственной публичной исторической библиотеки России, Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина и Муниципальной картинной галереи города Красноармейск.
Горшман М.Х. Колхозное собрание. Из серии «Крым. Коммуна «Войо Нова». 1931 г. Красноармейский музей
Юдовин С. «В синагоге». Иллюстрация к роману М. Мойхер-Сфорима «Путешествие Вениамина III». 1935 г. Работа находится в коллекции Музея Истории Евреев в России (МИЕВР)
Лев Аронов. Семья. 1941 г. Из собрания А. Аневского
Шайхет А.С. Фотография. Еврейский колхоз (кибуц) Бухариндорф. Первомайская демонстрация на главной улице. СССР, Украинская ССР. Май 1928 г. ММАМ
Афиша кинофильма «Возвращения Нейтана Беккера» (1932 г., СССР)
Павел Зальцман. Гетто. 1938 г. Из собрания М. Зусманович
Александр Лабас. Портрет Давида Бергельсона. 1930‑е гг. Из собрания Лабас-фонда
Давид Якерсон. Рисунок из серии «Местечко Рашков» 11.08.1929 г. Работа находится в коллекции Музея Истории Евреев в России (МИЕВР)
Фальк Р.Р. Эскиз мужского костюма. Мертвец (для постановки «Ночь на старом рынке»). Москва, Государственный еврейский театр (ГОСЕТ). 1922–1925 гг. Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина
В 2020 году выставка стала одним из победителей Второго конкурса грантов Российского еврейского конгресса на развитие музейных и выставочных проектов в области еврейской культуры. На рассмотрение экспертного совета поступили 64 проекта из 36 городов, а в составленный экспертами шорт-лист, который рассматривало жюри, вошли 20 проектов. В ближайшее время РЕК объявит прием заявок на свой Третий конкурс музейно-выставочных грантов. Подать заявки на конкурс вновь смогут любые некоммерческие, бюджетные и общественные организации: музеи, театры, общинные центры, научно-исследовательские институты, имеющие презентационные площадки в онлайн- или в офлайн-формате.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.