Выставка «Блуждающие звезды: советское еврейство в довоенном искусстве»

В гале­рее «На Шабо­лов­ке» Объ­еди­не­ния «Выста­воч­ные залы Моск­вы» откры­лась выстав­ка «Блуж­да­ю­щие звез­ды: совет­ское еврей­ство в дово­ен­ном искус­стве», став­шая побе­ди­те­лем Вто­ро­го кон­кур­са музей­но-выста­воч­ных гран­тов Рос­сий­ско­го еврей­ско­го конгресса.

Тему совет­ско­го наци­о­наль­но­го стро­и­тель­ства при­ня­то счи­тать тер­ри­то­ри­ей про­па­ган­ды, кото­рую пона­ча­лу ожив­ля­ли экс­пе­ри­мен­ты наци­о­наль­ных аван­гар­дов. Еврей­ский аван­гард был сре­ди них одним из самых ярких: его глав­ным вопло­ще­ни­ем ста­ла рабо­та Худо­же­ствен­ной сек­ции Лиги еврей­ской куль­ту­ры (Куль­тур-Лиги). После ее фак­ти­че­ской лик­ви­да­ции в сере­дине 1920‑х пар­тия шаг за шагом уже­сто­ча­ла кон­троль над кон­ту­ром обра­за совет­ско­го еврей­ства и свя­зан­ных с ним сюже­тов, так что к кон­цу 1930‑х – нача­лу 1940‑х годов еврей­ская тема в СССР ока­за­лась в тени «над­на­ци­о­наль­ной» поли­ти­ки, соеди­нен­ной с анти­ре­ли­ги­оз­ным пафосом.

Выстав­ка соеди­ня­ет изоб­ра­зи­тель­ное искус­ство (живо­пись, гра­фи­ка, фото­гра­фия), изда­ния 1910–1940 годов, даю­щие пред­став­ле­ние об эво­лю­ции еврей­ской обще­ствен­ной жиз­ни в Рос­сии, и пред­ме­ты мате­ри­аль­ной куль­ту­ры, еврей­ско­го рели­ги­оз­но­го оби­хо­да и народ­но­го искус­ства. Сре­ди авто­ров, пред­став­лен­ных на выстав­ке – Павел Зальц­ман, Алек­сандр Лабас, Меер Аксель­род, Роберт Фальк, Алек­сандр Тыш­лер, Эль Лисиц­кий, Соло­мон Никри­тин, Лидия Жолт­ке­вич, Арон Трас­ку­нов, Лев Аро­нов, Марк Вайн­штейн, Мен­дель Гор­шман, Илья Чаш­ник, Соло­мон Юдо­вин и дру­гие. Каж­дый из этих худож­ни­ков по-раз­но­му осо­зна­вал свою дистан­цию по отно­ше­нию к еврей­ской куль­ту­ре, и сег­мен­ты выстав­ки постро­е­ны на игре этих дистан­ций, пока­зы­вая раз­ные фазы вза­и­мо­дей­ствия совет­ско­го и еврей­ско­го нарративов.

В экс­по­зи­ции мож­но уви­деть живо­пис­ные и гра­фи­че­ские эски­зы к спек­так­лям ГОСЕТ, зари­сов­ки и пан­но по моти­вам коман­ди­ро­вок в еврей­ские кол­хо­зы и ком­му­ны, пей­за­жи и типы совет­ских месте­чек, кад­ры из филь­мов и пла­ка­ты. Но ее цен­траль­ная часть посвя­ще­на камер­ной кар­тине 1930-нача­ла 40‑х годов, сме­нив­шей аги­та­ци­он­ное и про­па­ган­дист­ское искус­ства пер­вых после­ре­во­лю­ци­он­ных десятилетий.

Имен­но эти мало­изу­чен­ные про­из­ве­де­ния, создан­ные «в стол», поз­во­ля­ют уви­деть 1930–40‑х годы как важ­ный этап в исто­рии рос­сий­ской еврей­ской куль­ту­ры, раз­ви­вав­шей­ся за пре­де­ла­ми сове­ти­зи­ру­ю­ще­го фаса­да. Верх­няя гра­ни­ца – нача­ло соро­ко­вых годов – выбра­на не толь­ко как завер­ша­ю­щая точ­ка про­ек­та модер­ни­за­ции еврей­ства в СССР, но и как конец дово­ен­ной ленин­град­ской куль­ту­ры, сохра­няв­шей живую связь с рус­ским модерном.

На выстав­ке пред­став­ле­ны рабо­ты из кол­лек­ции Музея исто­рии евре­ев в Рос­сии, Муль­ти­ме­диа Арт Музея, Мос­ков­ско­го музея совре­мен­но­го искус­ства, Госу­дар­ствен­ной пуб­лич­ной исто­ри­че­ской биб­лио­те­ки Рос­сии, Госу­дар­ствен­но­го цен­траль­но­го теат­раль­но­го музея име­ни А. А. Бахру­ши­на и Муни­ци­паль­ной кар­тин­ной гале­реи горо­да Красноармейск.

Гор­шман М.Х. Кол­хоз­ное собра­ние. Из серии «Крым. Ком­му­на «Войо Нова». 1931 г. Крас­но­ар­мей­ский музей

Юдо­вин С. «В сина­го­ге». Иллю­стра­ция к рома­ну М. Мой­хер-Сфо­ри­ма «Путе­ше­ствие Вени­а­ми­на III». 1935 г. Рабо­та нахо­дит­ся в кол­лек­ции Музея Исто­рии Евре­ев в Рос­сии (МИЕВР)





Лев Аро­нов. Семья. 1941 г. Из собра­ния А. Аневского

Шай­хет А.С. Фото­гра­фия. Еврей­ский кол­хоз (кибуц) Буха­рин­дорф. Пер­во­май­ская демон­стра­ция на глав­ной ули­це. СССР, Укра­ин­ская ССР. Май 1928 г. ММАМ

Афи­ша кино­филь­ма «Воз­вра­ще­ния Ней­та­на Бек­ке­ра» (1932 г., СССР)

Павел Зальц­ман. Гет­то. 1938 г. Из собра­ния М. Зусманович

Алек­сандр Лабас. Порт­рет Дави­да Бер­гель­со­на. 1930‑е гг. Из собра­ния Лабас-фонда

Давид Якер­сон. Рису­нок из серии «Местеч­ко Раш­ков» 11.08.1929 г. Рабо­та нахо­дит­ся в кол­лек­ции Музея Исто­рии Евре­ев в Рос­сии (МИЕВР)

Фальк Р.Р. Эскиз муж­ско­го костю­ма. Мерт­вец (для поста­нов­ки «Ночь на ста­ром рын­ке»). Москва, Госу­дар­ствен­ный еврей­ский театр (ГОСЕТ). 1922–1925 гг. Госу­дар­ствен­ный цен­траль­ный теат­раль­ный музей име­ни А.А. Бахрушина

В 2020 году выстав­ка ста­ла одним из побе­ди­те­лей Вто­ро­го кон­кур­са гран­тов Рос­сий­ско­го еврей­ско­го кон­грес­са на раз­ви­тие музей­ных и выста­воч­ных про­ек­тов в обла­сти еврей­ской куль­ту­ры. На рас­смот­ре­ние экс­перт­но­го сове­та посту­пи­ли 64 про­ек­та из 36 горо­дов, а в состав­лен­ный экс­пер­та­ми шорт-лист, кото­рый рас­смат­ри­ва­ло жюри, вошли 20 про­ек­тов. В бли­жай­шее вре­мя РЕК объ­явит при­ем заявок на свой Тре­тий кон­курс музей­но-выста­воч­ных гран­тов. Подать заяв­ки на кон­курс вновь смо­гут любые неком­мер­че­ские, бюд­жет­ные и обще­ствен­ные орга­ни­за­ции: музеи, теат­ры, общин­ные цен­тры, науч­но-иссле­до­ва­тель­ские инсти­ту­ты, име­ю­щие пре­зен­та­ци­он­ные пло­щад­ки в онлайн- или в офлайн-формате.

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