В регионах России прошли Дни якутского кино

Показы лучших якутских фильмов последних лет проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и духовного развития Республики (Саха) Якутия и Государственной национальной кинокомпании «Сахафильм».
Проект стартовал с городов Сибири. С 18 по 21 февраля Дни якутского кино прошли в кинозале Ельцин Центра в Екатеринбурге, 20–22 февраля – в центре культуры и отдыха «Победа» в Новосибирске.
Хедлайнером программы стал фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова – победитель «Кинотавра» в 2020 году. 25 февраля лента выходит в широкий прокат, и Дни якутского кино приурочены к этому событию. Картину зрителям представляла исполнительница главной роли Валентина Романова-Чыскыырай, разносторонняя и талантливая актриса и певица.
В программе также другие фестивальные хиты от якутских кинематографистов: знаменитая картина режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица», завоевавшая «Золотого Георгия» и приз ФИПРЕССИ на ММКФ в 2018 году, лента «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой, получившая приз зрительских симпатий на ММКФ-2019. Кроме того, зрители увидели документальный фильм Сергея Потапова «Бог Дьёсёгёй» о божестве, решившем под Новый год погостить на земле, и мелодраму Степана Бурнашева «Первая любовь».
С лекцией о развитии якутского кинематографа перед зрителями Екатеринбурга и Новосибирска выступила продюсер, представитель кинокомпании «Сахафильм» Сардана Саввина. Она рассказала собравшимся о том, как развивалось кино в регионе, об истоках «якутского кинобума», о том, каких успехов удалось достичь якутским кинематографистам в последнее десятилетие на российском и международном уровне, а также – о планах и перспективах развития киноотрасли в республике.
До конца года Дни якутского кино пройдут и в других российских регионах, в частности, показы состоятся в Республике Татарстан, в ряде городов Дальнего Востока. В Москве планируется ретроспектива якутского кино, которая должна пройти в легендарном «Иллюзионе»: кинотеатр является филиалом Госфильмофонда РФ и здесь находится одна из первых работ якутских кинематографистов — «Срединный мир» Алексея Романова, снятая на кинопленку в 90‑х годах и заложившая основы для будущего «якутского киночуда».
Сегодня поддержка кинематографа для Якутии — один из приоритетов в сфере культуры. Республика занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по объему кинопроизводства: ежегодно в регионе снимается в среднем около 10 игровых фильмов, которые в республиканском прокате нередко собирают больше, чем зарубежные блокбастеры, превышая бюджеты на производство в 2–3 раза.
В республике усиливается господдержка частных студий, ежегодно выделяются средства на съемки, на проведение Якутского международного кинофестиваля. В 2020 году семь фильмов по итогам конкурса, проведенного региональным Минкультуры, получили республиканские гранты на общую сумму 20 миллионов рублей. В 2021 году на эти цели предусмотрено 80 миллионов рублей.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.