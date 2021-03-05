В регионах России прошли Дни якутского кино

Пока­зы луч­ших якут­ских филь­мов послед­них лет про­хо­дят при под­держ­ке Мини­стер­ства куль­ту­ры Рос­сий­ской Феде­ра­ции, Мини­стер­ства куль­ту­ры и духов­но­го раз­ви­тия Рес­пуб­ли­ки (Саха) Яку­тия и Госу­дар­ствен­ной наци­о­наль­ной кино­ком­па­нии «Саха­фильм».

Про­ект стар­то­вал с горо­дов Сиби­ри. С 18 по 21 фев­ра­ля Дни якут­ско­го кино про­шли в кино­за­ле Ель­цин Цен­тра в Ека­те­рин­бур­ге, 20–22 фев­ра­ля – в цен­тре куль­ту­ры и отды­ха «Побе­да» в Новосибирске.

Хед­лай­не­ром про­грам­мы стал фильм «Пуга­ло» Дмит­рия Давы­до­ва – побе­ди­тель «Кино­тав­ра» в 2020 году. 25 фев­ра­ля лен­та выхо­дит в широ­кий про­кат, и Дни якут­ско­го кино при­уро­че­ны к это­му собы­тию. Кар­ти­ну зри­те­лям пред­став­ля­ла испол­ни­тель­ни­ца глав­ной роли Вален­ти­на Рома­но­ва-Чыскы­ы­рай, раз­но­сто­рон­няя и талант­ли­вая актри­са и певица.

В про­грам­ме так­же дру­гие фести­валь­ные хиты от якут­ских кине­ма­то­гра­фи­стов: зна­ме­ни­тая кар­ти­на режис­се­ра Эду­ар­да Нови­ко­ва «Царь-пти­ца», заво­е­вав­шая «Золо­то­го Геор­гия» и приз ФИПРЕССИ на ММКФ в 2018 году, лен­та «Надо мною солн­це не садит­ся» Любо­ви Бори­со­вой, полу­чив­шая приз зри­тель­ских сим­па­тий на ММКФ-2019. Кро­ме того, зри­те­ли уви­де­ли доку­мен­таль­ный фильм Сер­гея Пота­по­ва «Бог Дьё­сё­гёй» о боже­стве, решив­шем под Новый год пого­стить на зем­ле, и мело­дра­му Сте­па­на Бур­на­ше­ва «Пер­вая любовь».

С лек­ци­ей о раз­ви­тии якут­ско­го кине­ма­то­гра­фа перед зри­те­ля­ми Ека­те­рин­бур­га и Ново­си­бир­ска высту­пи­ла про­дю­сер, пред­ста­ви­тель кино­ком­па­нии «Саха­фильм» Сар­да­на Сав­ви­на. Она рас­ска­за­ла собрав­шим­ся о том, как раз­ви­ва­лось кино в реги­оне, об исто­ках «якут­ско­го кино­бу­ма», о том, каких успе­хов уда­лось достичь якут­ским кине­ма­то­гра­фи­стам в послед­нее деся­ти­ле­тие на рос­сий­ском и меж­ду­на­род­ном уровне, а так­же – о пла­нах и пер­спек­ти­вах раз­ви­тия кино­от­рас­ли в республике.

До кон­ца года Дни якут­ско­го кино прой­дут и в дру­гих рос­сий­ских реги­о­нах, в част­но­сти, пока­зы состо­ят­ся в Рес­пуб­ли­ке Татар­стан, в ряде горо­дов Даль­не­го Восто­ка. В Москве пла­ни­ру­ет­ся ретро­спек­ти­ва якут­ско­го кино, кото­рая долж­на прой­ти в леген­дар­ном «Иллю­зи­оне»: кино­те­атр явля­ет­ся фили­а­лом Гос­филь­мо­фон­да РФ и здесь нахо­дит­ся одна из пер­вых работ якут­ских кине­ма­то­гра­фи­стов — «Сре­дин­ный мир» Алек­сея Рома­но­ва, сня­тая на кино­плен­ку в 90‑х годах и зало­жив­шая осно­вы для буду­ще­го «якут­ско­го киночуда».

Сего­дня под­держ­ка кине­ма­то­гра­фа для Яку­тии — один из при­о­ри­те­тов в сфе­ре куль­ту­ры. Рес­пуб­ли­ка зани­ма­ет тре­тье место в Рос­сии после Моск­вы и Санкт-Петер­бур­га по объ­е­му кино­про­из­вод­ства: еже­год­но в реги­оне сни­ма­ет­ся в сред­нем око­ло 10 игро­вых филь­мов, кото­рые в рес­пуб­ли­кан­ском про­ка­те неред­ко соби­ра­ют боль­ше, чем зару­беж­ные блок­ба­сте­ры, пре­вы­шая бюд­же­ты на про­из­вод­ство в 2–3 раза.

В рес­пуб­ли­ке уси­ли­ва­ет­ся гос­под­держ­ка част­ных сту­дий, еже­год­но выде­ля­ют­ся сред­ства на съем­ки, на про­ве­де­ние Якут­ско­го меж­ду­на­род­но­го кино­фе­сти­ва­ля. В 2020 году семь филь­мов по ито­гам кон­кур­са, про­ве­ден­но­го реги­о­наль­ным Мин­куль­ту­ры, полу­чи­ли рес­пуб­ли­кан­ские гран­ты на общую сум­му 20 мил­ли­о­нов руб­лей. В 2021 году на эти цели преду­смот­ре­но 80 мил­ли­о­нов рублей.

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