Джазовая импровизация – в помощь душе

Анимационный компьютерный фильм студии Pixar «Душа» с 21 января 2021 года выходит в прокат. Режиссеры – Пит Доктер, Кемп Пауэрс… Ранее фильм был доступен в сервисе Disney+ онлайн. Такие фильмы стоит смотреть на большом экране!

Зритель получает настоящее визуальное наслаждение. Фильм сделан мастерски, я бы сказала «не сделан» даже, а выписан очень детально. Особенно детален город – Нью-Йорк. Те, кто там еще (или пока) не был, почувствуют дух этого города моментально. Улицы, дома, здания – «настоящие», а уж осень в Нью-Йорке совершенно особая – красно-оранжевая и теплая, трогательная и солнечная. Вот именно такой осенью с главным героем мультфильма, учителем музыки Джо Гарднером, случается не самая заурядная история.

Джо очень любит джаз (его отец был музыкантом), но у него всё никак не получается стать музыкантом, а уж тем более попасть в квартет знаменитой Дороти Уильямс. Приходится довольствоваться работой в школе – кружком джаза. Но, наконец-то, Джо переводят на ставку, что сулит постоянную работу и вполне приличный соцпакет. Жить бы и радоваться, но у Джо появляется возможность пройти прослушивание у Дороти Уильямс….Учитель от радости теряет голову и контроль на улице – попадает в люк… А дальше начинается повествование, полное приключений, по возрату Джо на землю. И, может быть, ему удастся попасть в знаменитый джазовый квартет…

Джо попадает в пространство, находящееся за жизнью земной, но ещё не посмертной. Однако и это ещё не всё – Джо оказывается в особом мире душ, где ему предлагают стать наставником Двадцать Второй души, упорно не желающей начинать жизнь на земле. Двадцать Вторая – маленький строптивец и сорванец. Ни мать Тереза, ни Иоганн Кеплер, ни Джордж Оруэлл не смогли зажечь искру в этой маленькой душе. Ничего не помогло – всё Двадцать Второй неинтересно и пресно. У Джо, можно сказать, последняя попытка.

Ой, немало самых забавных, ироничных и невероятных приключений выпадет на долю Двадцать Второй и Джо – кое-кому даже придется «вселиться» в тело кота, и всё же безнадежная казалось бы ситуация в воспитании даст плоды. Двадцать Вторая почувствует вкус к жизни, а дар или искру можно обрести и на земле, найдя там занятие по душе.

Двадцать Вторая и Джо помогут друг другу, как помогают учитель и ученик, наставник и воспитанник. Ну и, конечно, никак нельзя будет обойтись без импровизационных решений, которые встречаются не только в джазе. Мы снова поймем, что каждый миг, каждое воспоминание, звук, будь то музыка уличного гитариста, занятия за пианино или вдруг нахлынувшие слезы при виде осенних листьев на солнце – прекрасны. Из этого и состоит наша жизнь. Джо же окажется не только первоклассным наставником, но и музыкантом. Два дара в одном человеке.

Марина АБРАМОВА,

Фото – сайт kinopoisk.ru

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