Поехали!.. Объявлен старт Всероссийского молодёжного конкурса научно-фантастического рассказа и комикса «Ближний космос»

18 января 2021 года (в год 60-летия космического полёта Юрия Гагарина) Российская государственная библиотека для молодёжи (РГБМ) объявляет старт Всероссийского молодёжного конкурса научно-фантастического рассказа и комикса «Ближний космос». Тема конкурса: «Как будет развиваться космонавтика и как человечество будет осваивать ближний космос в следующие 60 лет».

Как изменятся технологии освоения внеземного пространства, какой будет космическая архитектура, с какими проблемами могут столкнуться колонизаторы космоса. Приветствуется, если в основу сюжета лягут существующие футурологические гипотезы о развитии космонавтики, теории в области развития техники, генной инженерии, конструирования.

«Ближний космос» – творческий конкурс для молодых авторов в возрасте от 15 до 35 лет.

Увлекательные рисованные истории и рассказы с хорошими, продуманными сюжетами и интересными персонажами принимаются до 4 апреля 2021 года.

23 апреля будут объявлены результаты и состоится награждение победителей.

Лауреаты получат дипломы и ценные подарки от партнёров конкурса, лучшие рассказы и комиксы будут опубликованы.

Работы надо присылать на электронный адрес: space2021@rgub.ru с указанием теме письма «рассказ» или «комикс».

Подробнее о конкурсе (о правилах, требовании к работам и критериях их оценки) можно узнать на официальной странице конкурса: https://rgub.ru/cosmos/

Председатель жюри конкурса «Ближний космос» – Александр Лавейкин, лётчик-космонавт, Герой Советского Союза.

Оценивать работы будут известные писатели, художники-комиксисты и литературные критики.

Председатель Оргкомитета конкурса – Ирина Михнова, директор РГБМ, вице-президент Российской библиотечной ассоциации.

Координаторы конкурса – Евгений Харитонов, писатель, историк фантастики, руководитель литературных проектов РГБМ и Александр Кунин, исследователь графической прозы и комикса, руководитель Центра рисованных историй РГБМ.

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