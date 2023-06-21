Е.К.АртБюро представляет выставку молодой художницы из Армении Гаянэ Аветисян «Я Гаянэ», которая пройдет с 23 июня по 5 сентября 2023 года. В пространстве галереи представлено около 30 произведений, выполненных в технике живописи, графики и скульптуры, а также авторские инсталляции и видео-перформанс.

Гаянэ Аветисян. Из серии «Между снами и реальностью»

Гаянэ Аветисян родилась и выросла в Армении – стране с многовековой историей и богатой культурой. Представленные на выставке работы из разных серий были созданы за последние три года. В них художница тонко передает такие «вечные» темы жизни социума, как дружба и агрессия, близость и одиночество, внутренние страхи и поиски душевной гармонии и т.д. Несмотря на классическое образование Гаянэ стремится создавать произведения, которые бросают вызов так называемым «традиционным» или «условным» границам в мире искусства. Ее привлекают сдержанная гармония примитивизма, строгая стилистика нео-экспрессионизма и абстракционизма, однако в основе каждого произведения художницы неизменно заложен конкретный образ или переживание, близкое и понятное зрителю.

«Визуальные нарративы в моих работах глубоко личные и часто основаны на детских воспоминаниях и личных переживаниях и борьбе за идентичность. Я стремлюсь создавать образы, которые являются одновременно визуально яркими и эмоционально резонансными, приглашая зрителей исследовать свой собственный опыт и эмоции через мои работы», - объясняет автор.

Произведения Гаянэ уходят своими корнями в детство, которое пришлось на нестабильные постсоветские 90-е годы. Как и многие дети, она жила мечтами Малыша из книги Астрид Линдгрен, для которого собака была центром маленькой вселенной, преданным другом, защищающим ребёнка от агрессии и равнодушия взрослого мира. Спустя много лет собака стала главной героиней творчества Гаянэ Аветисян, постепенно превратившись в настоящее alter ego художницы. Создание образа собаки побудило художницу обратиться к новым медиа (фотография, глина, реди-мейд и т. д.) и двигаться в сторону концептуального искусства, которое и определило идею проекта «Я Гаянэ».

Гаянэ Аветисян. Из серии «Другие собаки»

Куратор выставки Елена Куприна-Ляхович: «Е.К.АртБюро представляет нового художника галереи Гаянэ Аветисян. Ее невероятно яркие и эмоционально насыщенные, смелые, но при этом сдержанные работы обращают на себя внимание своей искренностью и профессионализмом».

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