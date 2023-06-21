Музей-лаборатория «Шёлковая фабрика» объявила результаты конкурса «Из тряпья золото»

Команда Музея-лаборатория «Шёлковая фабрика» рада объявить результаты конкурса на участие в творческих мастерских лаборатории «Из тряпья золото». Мы получили более 70 заявок из 21 города Российской Федерации. Наибольшее количество заявок поступило из Коломны и Москвы – по 26% от общего числа поданных заявок.

Экспертное жюри, рассмотрев все заявки, выбрало тех авторов, которые откликнулись на наше предложение порефлексировать над темой коломенского шёлкового наследия, и те идеи, которые соответствовали выбранным номинациям. Все отобранные участники уже получили письма-уведомления по электронной почте и находятся в процессе согласования деталей участия в творческих мастерских лаборатории «Из тряпья золото».

«Мы стремимся сделать пребывание в Коломне и работу наших участников в мастерских максимально комфортным и плодотворным», – отмечает Екатерина Ойнас, директор по развитию АНО «Коломенский Посад» и куратор творческих проектов Музея-лаборатории «Шёлковая фабрика».

Проект «Из тряпья золото» реализуется Коломенским центром познавательного туризма «Коломенский Посад» – победителем конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

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