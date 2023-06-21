«Кто-то мог сказать, что это безумие. Но не для Тины Канделаки!»

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«Кто-то мог сказать, что это безумие. Но не для Тины Канделаки!» ТНТ провел грандиозную презентацию реалити-шоу «Выжить в Дубае». Специальный премьерный показ первой серии шоу, которое выйдет 25 июня, прошел в кинотеатре «Октябрь».

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

20 июня в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате состоялась презентация нового реалити-шоу ТНТ «Выжить в Дубае», ведущими которого стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Мероприятие соответствовало масштабу проекта: посмотреть первую серию грандиозного шоу вместе со звездами и участниками пришли и обычные зрители. Премьерный зал «Октября», рассчитанный на полторы тысячи мест, был набит битком: гости с нетерпением ждали начала показа и овациями встречали звездных гостей мероприятия.

Посмотреть на то, как звездная и народная команда выживают в пустыне и борются за приз в 10 миллионов рублей, пришли Михаил Галустян, Александр ST, Денис Дорохов, Торнике Квитатиани, Алена Водонаева, Алеко и многие другие звёзды, а также участники шоу: Наталья Рудова, Анна Хилькевич с семьей, Ольга Серябкина, Павел Мамаев с супругой, Тимур Батрутдинов и Давид Манукян.

Алеко

Алеко

Алёна Водонаева

Алёна Водонаева

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич

Давид Манукян

Давид Манукян

Денис Дорохов

Денис Дорохов

Михаил Галустян

Михаил Галустян

Наташа Рудова

Наташа Рудова

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Павел Мамаев с супругой

Павел Мамаев с супругой

Саша ST

Александр ST

Торнике Квитатиани

Торнике Квитатиани

Показ открывали создатели шоу и руководство «Газпром-Медиа Холдинга». Мероприятие посетил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров: он обратился к собравшимся с приветственной речью, поздравил творческую группу, а также проанонсировал дальнейшее расширение географии съемок реалити-шоу ТНТ. Также директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, взявшая конферанс в свои руки, пригласила на сцену генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, заместителя генерального директора ГПМ РТВ Бориса Ханчаляна, продюсера шоу «Выжить в Дубае» Константина Обухова, а также ведущих, авторов идеи и продюсеров шоу Павла Волю и Ляйсан Утяшеву. Каждый из выступающих отметил масштаб проекта, а также рекордные по телевизионным меркам сроки его создания.

Тина Канделаки

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ:

«Все говорили, что телевидение сейчас очень медленное. Но наша команда делает его быстрым. И теперь мы точно понимаем, что можем конкурировать и с интернетом, и с социальными сетями. В этом составе и с этой командой мы можем очень быстро создавать новые продукты, которые вы полюбите и будете смотреть. Одним из таких шоу станет «Выжить в Дубае», я в этом нисколько не сомневаюсь».

Аркадий Водахов

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ:

«Мы объездили полмира в поисках локаций и душевных мест, чтобы все это показать вам. Мы не собираемся останавливаться. ТНТ захватит этот мир. Это большое начало, и я всем вам немного завидую, потому что мы уже много раз видели то, что мы сняли в Дубае, а вы увидите это впервые. Уверен, получите большое удовольствие».

Константин Обухов, продюсер проекта:

«Я хочу сказать огромное спасибо всей команде, которая снимала шоу: это 72 человека! В пустыне было очень тяжело работать, люди теряли сознание от жары, от обезвоживания, снимая шоу в такие сроки. Спасибо, что поверили в нашу авантюру и помогли ее реализовать. И спасибо холдингу «Газпром-Медиа. Я не знаю ни одного холдинга в России, который за такие сроки мог бы реализовать такой проект».

Павел Воля, автор идеи, продюсер и ведущий проекта:

«Впервые за много десятков лет в России покажут не украденное, не купленное, а придуманное нами, россиянами, для россиян шоу, которое снимается не в России. «Выжить в Дубае» — это оригинальный формат. И по телевизионным меркам с того момента, как нам с Ляйсан в пустыне пришла идея шоу, до сегодняшнего момента прошел буквально миг! Нас многие поздравляют с нашим шоу, но нашим оно было до этого момента премьеры. Теперь оно — ваше! Забирайте!»

Ляйсан Утяшева, автор идеи, продюсер и ведущая проекта:

«Если честно, я думала, что подготовка шоу будет очень долгой, будет очень много возни, будут говорить, что выживать в Дубае — это безумие. Но только не с Тиной Канделаки! Она газует по полной! Я хочу сказать особые слова в адрес народной команды. Спасибо, что рискнули! Я не представляю, как это было страшно первый раз лететь на самолете, первый раз прикоснуться к камерам, микрофонам. Спасибо, что доверились нам — это очень приятно!»

«Выжить в Дубае» – масштабное реалити-шоу, в котором ради победы и солидного выигрыша в 10 миллионов рублей участникам предстоит полностью окунуться в завораживающий и безжалостный мир пустыни и пройти все испытания, которые им готовят пески. В результате под палящее солнце Дубая отправятся звёзды из мира кино, музыки, спорта и юмора, а также народные участники. Одни привыкли к роскоши и бывают в ОАЭ чаще, чем в Подмосковье, другие же никогда не были за границей, а пустыню видели лишь на экране ТВ. В каждом из 12 выпусков шоу участники будут соревноваться за право жить в роскошных условиях. Проигравшие всегда отправляются выживать в кровожадную пустыню, победители – в самый роскошный отель Дубая. Среди развлечений победителей – яхты, гоночные автомобили и роскошные бассейны. Проигравшим же нужно думать лишь об одном: как выжить в жестокой пустыне.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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