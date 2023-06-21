«Кто-то мог сказать, что это безумие. Но не для Тины Канделаки!» ТНТ провел грандиозную презентацию реалити-шоу «Выжить в Дубае». Специальный премьерный показ первой серии шоу, которое выйдет 25 июня, прошел в кинотеатре «Октябрь».

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

20 июня в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате состоялась презентация нового реалити-шоу ТНТ «Выжить в Дубае», ведущими которого стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Мероприятие соответствовало масштабу проекта: посмотреть первую серию грандиозного шоу вместе со звездами и участниками пришли и обычные зрители. Премьерный зал «Октября», рассчитанный на полторы тысячи мест, был набит битком: гости с нетерпением ждали начала показа и овациями встречали звездных гостей мероприятия.

Посмотреть на то, как звездная и народная команда выживают в пустыне и борются за приз в 10 миллионов рублей, пришли Михаил Галустян, Александр ST, Денис Дорохов, Торнике Квитатиани, Алена Водонаева, Алеко и многие другие звёзды, а также участники шоу: Наталья Рудова, Анна Хилькевич с семьей, Ольга Серябкина, Павел Мамаев с супругой, Тимур Батрутдинов и Давид Манукян.

Алеко

Алёна Водонаева





Анна Хилькевич

Давид Манукян

Денис Дорохов

Михаил Галустян

Наташа Рудова

Ольга Серябкина

Павел Мамаев с супругой





Александр ST

Торнике Квитатиани

Показ открывали создатели шоу и руководство «Газпром-Медиа Холдинга». Мероприятие посетил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров: он обратился к собравшимся с приветственной речью, поздравил творческую группу, а также проанонсировал дальнейшее расширение географии съемок реалити-шоу ТНТ. Также директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, взявшая конферанс в свои руки, пригласила на сцену генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, заместителя генерального директора ГПМ РТВ Бориса Ханчаляна, продюсера шоу «Выжить в Дубае» Константина Обухова, а также ведущих, авторов идеи и продюсеров шоу Павла Волю и Ляйсан Утяшеву. Каждый из выступающих отметил масштаб проекта, а также рекордные по телевизионным меркам сроки его создания.

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ:

«Все говорили, что телевидение сейчас очень медленное. Но наша команда делает его быстрым. И теперь мы точно понимаем, что можем конкурировать и с интернетом, и с социальными сетями. В этом составе и с этой командой мы можем очень быстро создавать новые продукты, которые вы полюбите и будете смотреть. Одним из таких шоу станет «Выжить в Дубае», я в этом нисколько не сомневаюсь».

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ:

«Мы объездили полмира в поисках локаций и душевных мест, чтобы все это показать вам. Мы не собираемся останавливаться. ТНТ захватит этот мир. Это большое начало, и я всем вам немного завидую, потому что мы уже много раз видели то, что мы сняли в Дубае, а вы увидите это впервые. Уверен, получите большое удовольствие».

Константин Обухов, продюсер проекта:

«Я хочу сказать огромное спасибо всей команде, которая снимала шоу: это 72 человека! В пустыне было очень тяжело работать, люди теряли сознание от жары, от обезвоживания, снимая шоу в такие сроки. Спасибо, что поверили в нашу авантюру и помогли ее реализовать. И спасибо холдингу «Газпром-Медиа. Я не знаю ни одного холдинга в России, который за такие сроки мог бы реализовать такой проект».

Павел Воля, автор идеи, продюсер и ведущий проекта:

«Впервые за много десятков лет в России покажут не украденное, не купленное, а придуманное нами, россиянами, для россиян шоу, которое снимается не в России. «Выжить в Дубае» — это оригинальный формат. И по телевизионным меркам с того момента, как нам с Ляйсан в пустыне пришла идея шоу, до сегодняшнего момента прошел буквально миг! Нас многие поздравляют с нашим шоу, но нашим оно было до этого момента премьеры. Теперь оно — ваше! Забирайте!»

Ляйсан Утяшева, автор идеи, продюсер и ведущая проекта:

«Если честно, я думала, что подготовка шоу будет очень долгой, будет очень много возни, будут говорить, что выживать в Дубае — это безумие. Но только не с Тиной Канделаки! Она газует по полной! Я хочу сказать особые слова в адрес народной команды. Спасибо, что рискнули! Я не представляю, как это было страшно первый раз лететь на самолете, первый раз прикоснуться к камерам, микрофонам. Спасибо, что доверились нам — это очень приятно!»

«Выжить в Дубае» – масштабное реалити-шоу, в котором ради победы и солидного выигрыша в 10 миллионов рублей участникам предстоит полностью окунуться в завораживающий и безжалостный мир пустыни и пройти все испытания, которые им готовят пески. В результате под палящее солнце Дубая отправятся звёзды из мира кино, музыки, спорта и юмора, а также народные участники. Одни привыкли к роскоши и бывают в ОАЭ чаще, чем в Подмосковье, другие же никогда не были за границей, а пустыню видели лишь на экране ТВ. В каждом из 12 выпусков шоу участники будут соревноваться за право жить в роскошных условиях. Проигравшие всегда отправляются выживать в кровожадную пустыню, победители – в самый роскошный отель Дубая. Среди развлечений победителей – яхты, гоночные автомобили и роскошные бассейны. Проигравшим же нужно думать лишь об одном: как выжить в жестокой пустыне.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.