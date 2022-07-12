ЕГО МУЗОЙ БЫЛА РОССИЯ

В июле 2013 года ушел из жизни народный артист России, доктор культурологии, профессор Владимир Михайлович Захаров – основатель и бессменный художественный руководитель Театра танца «Гжель». В.М. Захаров — лауреат Государственной премии РФ, Премии Правительства Москвы, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Театр был создан маэстро Захаровым в 1988 году, тогда, когда многое закрывалось, исчезало, рушилось, а он, как истинный творец и новатор — созидал. На вопросы отвечает Президент Благотворительного Фонда Евфросинии Московской Леонид Витальевич Гущин.

Владимир Михайлович Захаров

— Леонид Витальевич, чем можно объяснить то, что когда всем было, вообще говоря, не до высокого искусства, Захарову удалось создать настоящий творческий коллектив, у которого были большие перспективы?

— Думаю, многими причинами. Но, наверное, главной была та, что Владимир Михайлович, как истинный патриот, художник, в высоком смысле слова, не мог мириться с тем, что искусство замирает – оно не может быть на паузе. Артист – всегда боец, носитель идеалов света и добра. Владимир Михайлович со свойственной ему горячностью, темпераментом борца стал собирать то, те живые крупицы народного искусства, которые и обеспечивают жизнеспособность творчества во всех его жанрах.

— Почему, на ваш взгляд, «Гжель» имела такой успех – ведь существовали (и ныне существуют) такие прославленные коллективы как «Березка», «Ансамбль Игоря Моисеева»?

— Захаров часто в беседах со мной говорил о том, что его театр никого не копирует, имеет свое особенное лицо. «Гжель» нередко называли «театром народных промыслов». Это было неслучайно, потому что маэстро языком танца представил уникальную красоту народных промыслов России – от севера до юга, до Дальнего Востока. Он воспел это, говоря лексикой хореографии, рассказал, раскрыл богатство фантазии народных мастеров, умельцев, которые щедро дарили людям красоту, гармонию Хохломы, Гжели, Жостово, Павлово-Посада. Уникальные творения художников, создававших поистине бесценную керамику Гжели, которая воспроизводила красоту и богатство родной природы, буйство красок шалей Павлово-Посада (словно это и не шали, а яркие летние поляны с россыпью цветов), роскошь многоцветных жостовских подносов, нежность и изысканность финифти, тонко расписанной эмали, кружево скани – да все просто невозможно пересказать: это надо было видеть. Разнообразие хореографических композиций, точность в создании народных костюмов, украшений, аксессуаров, мелодичность музыкального сопровождения переносили зрителя в разные районы России, поднимая волны восторга в их сердцах. Недаром говорят, что «Гжель» являет собой собирательный образ российской красоты.

— «Гжель» имеет титул «Московский государственный академический театр танца». Как это объяснить?

— Дело в том, что все эти титулы театр, безусловно, заслужил. Но получены они были не сразу. «академический» означает высокий уровень театра, его верность традициям русского искусства, их развитие в современных условиях. Многочисленные гастроли театра и в России, и за рубежом обеспечили известность коллективу и его создателю, бессменному руководителю, вызвали искреннюю любовь к нему. У театра много программ; площадки, на которых коллектив выступал, известны и высоки: Кремлевский дворец, Концертный зал имени П.И. Чайковского, зал в храме Христа Спасителя, Концертный зал Россия, Колонный зал. Что касается зарубежных поездок, то, наверное, проще назвать те страны, где «Гжель» не выступала.

— Почему «Гжель» называется Театром танца, а не просто ансамблем?

— Потому, что Владимир Михайлович Захаров создавал настоящие спектакли, хореографические новеллы, миниатюры, композиции, всецело отвечающие законам драматургии. Так, например, в Храме Христа Спасителя был представлен спектакль «Дорога к храму», где средствами хореографии перед зрителями предстала новелла о защите православного храма, о воинах, что стояли на страже его, о торжестве веры, любви, справедливости. Другой пример: спектакль о «веселой царице» (Елизавета Петровна, как известно, любила русскую пляску, и с удовольствием исполняла ее на балах) и перед зрителями «оживал» промысел финифти («В царстве Финифти»). Каждый такой спектакль гармонично включал в себя музыку, вокал. В театре было 2 оркестра: народных инструментов и джазовый. А еще существовал ансамбль вокалистов, исполнявших эстрадные и народные песни. Уникальность «Гжели» еще и в том, что буквально все жанры хореографии были представлены в его действии: фольк, классика, мюзик-холл, модерн, и все было органично.

— За какие заслуги В.М. Захаров получил Государственную премию и Премию Правительства Москвы?

— За создание образовательно-культурного комплекса «школа (училище) – вуз (Институт танца) – театр». главной идеей было создание единого хореографического образования: принимали детей, выпускников начальной школы, и вели их, передавая бережно «из рук в руки» педагогам с тем, чтобы учащиеся получали среднее образование, а затем – высшее, в Институте танца, и далее, при желании, они могли поступить в аспирантуру. И все учащиеся танцевали в Театре танца «Гжель». Ученики и студенты изучали общеобразовательные предметы, при этом особое внимание уделялось дисциплинам гуманитарным, искусствоведческим.

— Что представляет собой Театр танца сейчас, после кончины его основателя?

— К сожалению много утрачено, утрачена преемственность между училищем и театром. Однако плодотворно развивается Хореографическое училище, в котором два отделения: классическое и народное, а недавно открыли еще и отделение современного танца. Успех училища во многом определяется тем, что художественным руководителем является друг и соратник В.М. Захарова – народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, профессор Борис Борисович Акимов. Директор – Виктория Владимировна Безрукова, человек творческий, ищущий, занимающийся наукой, будучи аспирантом.

Хочется верить в то, что училище ждет высокая судьба, а студенты и преподаватели будут верны заветам маэстро Захарова – ведь его музой была Россия.

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