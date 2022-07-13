Бегонита ХАРЛАМОВА: «Папа мечтал стать детским тренером»

В Тимирязевском районе Москвы, на улице Костякова, 17 осенью планируется открытие катка. Обычно такие сооружения носят обезличенные номера, но этот, по мнению жителей, должен носить имя звезды советского ледового спорта, легендарного хоккеиста Валерия Борисовича Харламова. Именно в Тимирязевском районе жили бабушка и дедушка будущей Легенды № 17, а маленький Валера Харламов со своей сестренкой Татьяной провели с ними лучшие дни детства. Дети Харламова уверены – такое решение будет правильным. Дети легенды тоже спортсмены. Александр играл в известных международных хоккейных клубах, в данный момент генеральный директор ХК «Торпедо» (Нижний Новгород). Бегонита – стала мастером спорта по художественной гимнастике, работала тренером. В 2013-м году вышел фильм Никиты Михалкова о Валерии Харламове «Легенда № 17». Сегодня мы публикуем интервью с дочерью Легенды.

— Бегонита, в Тимирязевском районе осенью откроется каток. Москвичи выступили с инициативой назвать ледовую площадку именем Валерия Харламова. Как Вы к этому относитесь?

— Хорошо, приятно, что имя Валерия Борисовича помнят, что он и сегодня вдохновляет мальчишек на занятия спортом.

— В своей автобиографической книге «Три начала» прославленный хоккеист упоминает старые улицы Тимирязевского, где прошло их с сестрой детство. Знакомы ли Вам эти места?

— Из рассказов Татьяны Борисовны (сестра Валерия Борисовича Харламова, прим.) мы с Сашей, конечно, знаем о том, что бабушка и дедушка жили в этих краях. Но, скажу честно, бываем здесь лишь изредка. Считаю, нужно восполнить этот пробел.

— Валерий Борисович проводил с Вами много времени?

— Мы с братом были слишком малы, когда не стало родителей. Но тетя и бабушки говорили, что он очень любил нас, первое что делал, когда заходил домой, брал нас на руки. Он вообще любил детей. Чтобы восстановиться после аварии в 1976 году, вернуться в большую игру, выходил на лед и играл с мальчишками. Говорил, что когда завершится Кубок Канады, хочет тренировать малышей. Но, увы, этим планам не суждено было сбыться. История продолжается. Мой пятилетний сын Андрей занимается хоккеем. Бывает, что в день у него по две тренировки. Хоккей – это серьезная подготовка.

— У Вас трое детей, и две старшие дочери также занимались спортом. Вы – мастер спорта по художественной гимнастике. Ваш супруг – в прошлом хоккеист. Вы на 100% спортивная семья, поддерживаете спортивную династию.

— Я думаю, что, будучи наследниками Валерия Харламова, трудно было остаться в стороне от спорта. Нина Васильевна, моя бабушка по маминой стороне, когда не стало родителей, отдала нас с братом в спорт. Александр пошел в ХК ЦСКА, а меня отвели в секцию фигурного катания, как раз шел набор девочек с 4-х лет. Два года я занималась на льду, но большого рвения не было, и тренер посоветовал перевести меня в художественную гимнастику. И с 6 лет, там же, в ЦСКА, я сменила направление, позже стала мастером спорта по художественной гимнастике. Мои дочери – старшая Даша и младшая Аня серьезно занимались плаванием.

— Вы хотели, чтобы Ваши дети выбрали спортивную карьеру?

— Нет, мы не планировали сделать из них чемпионов. Просто, я уверена, что спорт, любой, это закалка для характера. Временами жесткая. Но оно того стоит: появляется стремление к цели, умение распределить свои силы, умение полагаться на себя. Я это сама проходила, знаю.

— Даша и Аня связали свою профессию со спортом?

— Даше 20лет, она взрослый самостоятельный человек, занимается дизайном. И, по-моему, у нее неплохо получается. Ане 16, это тот возраст, когда еще многое нужно попробовать, пока она учится в школе.

— Нина Васильевна живет вместе с Вами?

— Да, бабушка – наш семейный лидер, ей 91 год, но мы все для нее по-прежнему дети. Она может спросить меня у порога: «Бегонита, ты когда вернешься?» Иногда выходит во двор поддержать игру внука. Нина Васильевна – человек старой закалки!

— А Ваш сын Андрей — будущий преемник своего талантливого деда? Как он относится к тому, что он внук Валерия Харламова?

— Андрей занимается в Хоккейной школе ЦСКА, а это амбициозные и серьезные ребята. Филонить на тренировках никто не даст, кто бы ты ни был. Как-то сын показал ребятам из своей команды на портрет Валерия Харламова и сказал: «Это мой дедушка!» Ребята удивились, переспросили: «А ты вообще знаешь, кто твой дедушка?». Андрей ответил: «Конечно, знаю!». Я уверена, авторитет дедушки для него много значит.

— Номер «17» его дедушки знает вся страна. Андрею не дают играть под этим номером?

— Номер «17» навсегда ушел в легенду, под этим номером больше никто не играет. У Андрея свой номер – «29», и для него это счастливое число,дата его рождения. Пусть создает свою собственную легенду.

— А если он подрастет и скажет: «Не хочу больше заниматься хоккеем!» Вы будете настаивать?

— Нет. Скажет нет, настаивать не буду. Иначе на тренировку он будет приходить ради мамы. Ребенок – личность, к его мнению нужно прислушиваться.В их команде всем по 5-6 лет. Станет понятно, кто из них готов идти дальше, когда им будет лет по 9-10. В таких клубах, как ЦСКА, в этом возрасте их готовят на Чемпионат Москвы. Амбиции у ЦСКА высокие, их девиз «Красный, синий самый сильный!». И серьезные игроки клуба проходят очень суровую подготовку.

— У Вас большой спортивный опыт, как Вы считаете, какие качества необходимы ребятам-спортсменам?

— Упорство, трудолюбие и чуть-чуть таланта должно быть заложено. Спорт – это колоссальный труд. Прийти в спорт и делать что-то на тренировках кое-как, нет смысла. Ты просто не добьешься ничего. Ты должен буквально пахать и слушать, что тренер говорит. Тренер – это твой двигатель, он тебя толкает вперед. Но без упорства и характера, физической отдачи, не будет заметного результата. Психологическая устойчивость должна быть, потому что конкуренция большая. И ребятишки все разные, тренера разные. Могут голос повысить, нельзя это воспринимать с обидой, сказали тебе бежать быстрее, значит, надо бежать быстрее. И все это надо выдержать. Есть ребята, которых надо подстегивать, они и сами знают об этом. И я своему сыну могу сказать: «Ты пришел тренироваться – тренируйся!» Но он слушает тренера.

— Ваши пожелания юным спортсменам-тимирязевцам

— Пусть побольше занимаются физической активностью. Спорт – это не только каждодневные изнуряющие тренировки. Спорт – это бег, футбол во дворе, воркаут, это общение с другими ребятами, детские игры, те же салки. Сейчас все это доступно, хорошо оборудованные площадки возле дома. Те, кто занимается спортом – какие-то другие люди. За идею, за добро. На плохое времени не остается. Спорт дисциплинирует. Спорт подходит и маленьким, и большим, развивает тело, мускулатуру. Это хорошо и для девочек, и для мальчиков. И здоровье хорошее, и настроение. Пусть занимаются теми видами спорта, которые им нравятся.

Фото из личного архива Бегониты ХАРЛАМОВОЙ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.