Актриса Зара Демидова: «Наша миссия – объединять людей и делать ЦСД местом, где каждый человек может творчески выразиться»

В Омске проходит II Фестиваль независимых театров «Ещё один», организатором которого стал «Центр современной драматургии». Участниками фестиваля стали «Коляда-театр» (Екатеринбург), «Плохой театр» (Санкт-Петербург), Независимое объединение под руководством Бориса Павловича (Санкт-Петербург), Театр.doc (Москва), «13 трамвай» (Новосибирск), «Центр современной драматургии – Екатеринбург» и «Космос» (Тюмень). В эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа актриса и заместитель директора омского Центра современной драматургии Зара Демидова рассказала о том, что программа фестиваля предлагает зрителям разнообразнейшие форматы.

«Конечно, такой фестиваль достаточно сложно организовать. Первый мы провели в прошлом году и, несмотря на пандемию, всё, что задумывали, оправдалось. Поэтому мы решили всё повторить, что оказалось ещё сложнее. У нас всё-таки новое место и куча долгов, но если наша миссия объединять людей и делать ЦСД местом притяжения для каждого и местом, где человек может творчески выразиться, то нам показалось важным продолжить этот фестиваль», – отметила Зара Демидова.

«Программу формировали исходя из сегодняшней повестки. В афише представлены очень разные театры и команды – профессиональные, независимые, потрясающие. Среди них один из старейших независимых театров России «Коляда-театр», существующий исключительно на донаты «Плохой театр» из Санкт-Петербурга, и цикл спектаклей «Лес» под руководством Бориса Павловича. Например, «Лес» интересен тем, что спектакли могут происходить везде – а мы за то, что театр может быть везде – именно поэтому один спектакль был на сцене, другой в баре, а третий будет в театральном фойе. Это не просто спектакли, это хеппенинг – рассуждение вместе со зрителями на тему спектакля. Нам кажется это важным. Потом у нас будет «Театр горожан» – профессиональные режиссёры делают спектакли на непрофессионалов, потому что каждый человек уникален, интересен и важен. Затем будут спектакли известного «Театра.doc», новосибирского «13 трамвая» и закроет фестиваль ЦСД из Екатеринбурга. Мы хотели продемонстрировать зрителям разные форматы и показать, что театр действительно может происходить везде и с каждым. Плюс перед каждым спектаклем происходят перфомансы, в которые заявляются омичи – они рисуют портреты или играют на гитаре – и это оказалось классной задумкой», – рассказала актриса и заместитель директора омского Центра современной драматургии в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

В рамках программы прошёл фестиваль молодой драматургии «Ещё одна Любимовка», на котором прошли читки пьес молодых авторов. «Нам хочется знакомить людей с драматургией, потому что мы сами редко её читаем. Я, наверное, сама самостоятельно читала ещё в школе, но ведь это очень интересно и важно – слышать и слушать, чем вообще сейчас живет современная литература в России и современная драматургия как жанр. Нам очень нравится фестиваль «Любимовка», но его очень мало знают вне профессиональных кругов в Омске. А нам хочется сделать Омск лучше», – заявила Зара Демидова.

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