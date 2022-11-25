ЕКАТЕРИНБУРГ: На Фестивале «Музыкальное сердце театра» представили мюзикл «Рок», спектакль «Война глазами детей» и мастер-класс по хореографии 

Продолжает свою работу Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Событие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. Президент фестиваля – композитор, народный артист России Максим Дунаевский.
В рамках лаборатории «Музыкальное сердце театра» 23 ноября состоялся мастер-класс хореографа, педагога сценического движения на кафедре эстрадно-джазового вокала в Академии музыки им. Маймонида Натальи Тереховой – «Роль движения в драматургии музыкального спектакля».
«Мы говорили о процессе работы хореографа в музыкальных спектаклях. О том, как артисту найти контакт с постановщиками. Как театр работает с композиторами и драматургами. О том, как в театрах проходят хореографические кастинги», – рассказывает Наталья Терехова. Также речь шла об отличии жанра мюзикла от поп-культуры и особенностях российского музыкального театра.
Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва (Кемерово) показал на фестивале мюзикл «Рок».
Спектакль представлен в 9 номинациях премии «Музыкальное сердце театра»:
- ЛУЧШАЯ ПЬЕСА (АВТОР/ПЕРЕВОД) – Михаил Марфин;
- ЛУЧШАЯ МУЗЫКА (КОМПОЗИТОР) – Ким Брейтбург;
- ЛУЧШИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – Ким Брейтбург;
- ЛУЧШИЙ ДИРИЖЕР – Татьяна Терещенко;
- ЛУЧШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА – Олег Брылев (Антиквар, Нотариус);
- ЛУЧШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ РОЛИ – Владимир Жуков (Валентин Репнин);
- ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР – Ким и Валерия Брейтбурги;
- ЛУЧШИЙ ПРОДЮСЕР – Ким Брейтбург;
- ЛУЧШИЙ СПЕКТАКЛЬ – «РОК».
В основе спектакля – мистический роман Оноре де Бальзака «Шагреневая кожа». «Рок» — не только название, но и основной стиль музыки, звучащей в спектакле и делающей героев нашими современниками с понятными нам проблемами, чувствами и переживаниями.
Композитором, продюсером и режиссером спектакля выступил Ким Брейтбург: автор большого количества эстрадных хитов впервые попробовал себя в режиссерской роли. Он пояснил, что действие романа решено было перенести из Франции в Россию, чтобы тем самым подчеркнуть общечеловеческое значение произведения и темы, которые оно поднимает: «Это, прежде всего, тема наших ценностей – того, во что мы верим, чему служим, к чему идем. Бальзак дает на это довольно точный ответ, и мы в спектакле говорим о том же. Иногда люди бегут за ложными целями и тратят на это большую часть жизни, а в конце оказывается, что человек двигался в совершенно неверном направлении. Это роман глубоко философичный, очень человеческий и очень драматичный. Есть о чем подумать, поговорить и спеть».
Театральная студия Светланы Горшковой (Москва) представила спектакль «Война глазами детей». Это пьеса, основанная на реальных событиях и на настоящих письмах детей, живших во время Великой Отечественной войны в разных уголках нашей Родины: Москве, Ленинграде, Омске, Кишиневе, Севастополе и других городах. Каждый из маленьких героев, познав горе, смог описать ужасы войны, оставив память для будущих поколений.
«Необычайно важно сегодня достучаться до сердец и разума современных детей и подростков доступным им языком, – считает режиссер Светлана Горшкова. – И, конечно, только ровесники детей-авторов сохранившихся писем могут правдиво озвучить воспоминания, ставшие историей». В отличие от большинства постановок военной тематики, в спектакле «Война глазами детей» участвуют актеры в возрасте от 6 до 17 лет. Исполнители главных ролей – талантливые московские дети и подростки, прошедшие конкурсный отбор.
Голод, нужда, сиротство, страдания и потери, и вместе с тем отвага, умение радоваться, бесконечная вера в хорошее, любовь к родителям – все это воплотилось в монологах, историях, образах. Несмотря на то, что у взрослых на глаза наворачиваются слезы, а сопереживание маленьких зрителей порой очень эмоционально, финал спектакля будет счастливым.
Фестиваль «Музыкальное сердце театра» продлится до 28 ноября.
Фото спектаклей Вадим БАЛАКИНИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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