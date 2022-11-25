5 молодых и красивых российских актеров, от которых ты будешь без ума

С тех пор, как Тимоти Шаламе начал сниматься в кино, кудри стали обязательным пунктом в чек-листе молодого секс-символа. Новая мода повлияла на популярность Гарри Стайлза, Финна Вулфарда и Тома Холланда. В России есть свои кудрявые герои — рассказываем о 5 актерах, которые ничуть не уступают Шаламе

Артем Кошман

Где смотреть: «Черная весна», «Содержанки»

Артему 19 лет, и 8 из них он работает в кино. В 16 лет он начал сниматься в «Содержанках» — и там в перерывах между съемками Артем учился актерскому мастерству у Дарьи Мороз, Владимира Мишукова и режиссера Дарьи Жук.

В настоящее время он студент Щукинского училища. Артем погружается в бесконечную работу над собой в этюдах и изучает гуманитарную базу — литературу по истории Древних Греции и Рима, а еще мечтает сыграть в эстетическом артхаусе. Параллельно с учебой Артем продолжает покорять экраны — 16 ноября на START вышла «Черная весна», где Артем сыграл максималиста Кису — яркого, дерзкого и эксцентричного подростка, который решает проблемы с помощью дуэлей и алкоголя.

Анар Халилов

Где смотреть: «Новенькие», «Этерна»

Мама Анара работала в цирке-шапито, и в детстве актер иногда выступал с ней. Тяжелые условия работы заставили передумать насчет профессии циркача, но желание быть в центре внимания осталось. Анар стал искать себя: после школы пошел учиться на ландшафтного дизайнера, потом бросил колледж и поступил в Щукинское училище. Там все стало на свои места.

Анар — звезда «Этерны» и ТикТока — не выдерживает постоянных сравнений с Тимоти Шаламе. Его кумир — Джаред Лето, актер признается, что готов так же трансформироваться ради ролей: худеть, толстеть, носить пластический грим. После «Этерны» у него был еще один громкий проект — «Новенькие», продолжение популярного сериального хита START «Новенький».

Главная цель Анара прежняя — быть в центре внимания, о чем он откровенно рассказывает в многочисленных интервью. Но, как он недавно отметил, теперь уже не просто в российском кино, а в мире.

Марк Эйдельштейн

Где смотреть: «Смычок», «Страна Саша»

В свои 20 Марк успел поступить в мастерскую Марины Брусникиной в школу-студию МХАТ (с выпускниками которой мечтают работать едва ли не все главные режиссеры современного отечественного театра и кино), съездить на Берлинале с фильмом «Страна Саша» и стать другом дома Gucci. Думали, это все? Нет, Марк еще сыграл молодого послушника в сериале «Монастырь» Александра Молочникова и Христа в постановке Аллы Сигаловой.

Но большинство зрителей знают его по главной роли в «Смычке» на START. Марк сыграл Сеню — юного талантливого скрипача из Пятигорска, который отправляется учиться в престижную петербургскую консерваторию и сразу же попадает в неприятности: на вокзале ему подбрасывают сверток с наркотиками и принуждают стать кладменом. Большой город поставит перед Сеней большой вопрос: легкие деньги и быстрый социальный лифт или долгий путь к признанию?

Алексей Лукин

Где смотреть: «Алиса не может ждать», «Лэйт Найт Скул», «Контакт»

Алексею всего 23, а на его счету уже больше 30 проектов. Все дело в практике: актер уверен, что никакой ВУЗ не заменит опыта съемок. Он прошел конкурс во все театральные Москвы, выбрал ГИТИС и отчислился на первом курсе ради роли в «Ивановых-Ивановых». Во время съемок его партнер по сериалу Сергей Бурунов постоянно твердил, что ему нужно продолжить учебу — а в конце последнего сезона заявил: «Тебе можно уже не учиться».

Кажется, решение было правильным: «Ивановы-Ивановы» принесли ему популярность, ролей стало больше. Новый проект, в котором можно увидеть Лукина — сериал Наталии Мещаниновой «Алиса не может ждать», в котором Алексей, по его словам, сыграл нетипичную для себя роль — «не характерную». Мы бы сказали проще: Алексей сыграл краша.

Денис Котов

Где смотреть: «Игра на выживание». Где ждать: «Бедные Абрамовичи»

Актерская карьера Дениса началась благодаря родителям. В детстве он мечтал стать клоуном — «отговорить» его получилось благодаря театральному кружку, в который его отдали вместе с сестрой-двойняшкой. Вскоре Дениса пригласили вести детскую передачу, и стало понятно, что дороги назад нет. К поступлению в театральный он начал готовиться за два года. Помимо отшлифованной программы помогла физическая подготовка (Денис занимался каратэ и может выполнить почти любой акробатический трюк) и любовь к музыке. Актер играет на гитаре и фортепиано, а еще сочиняет свои композиции в жанре неоклассики: недавно он написал вальс для короткометражного фильма знакомого режиссера и саундтрек к спектаклю «Саломея».

Сейчас Денис — выпускник ГИТИСа. Он активно снимается в сериалах: в 2023 году на START выйдет новый комедийный проект с его участием, «Бедные Абрамовичи». Актер исполнил в нем роль Давида — молодого парня, который скрывает свое еврейское происхождение. А еще Денис мечтает играть в театре и попробовать себя в многосерийных турецких сериалах (мы бы такой точно посмотрели).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.