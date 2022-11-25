Спектакль «Я.Rеальный?» Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина показали в Москве

Спектакль «Я.Rеальный?» Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина покажут в Москве в рамках VI Фестиваля «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства.

Постановка Олега Рыбкина – смелое исследование иллюзии и реальности, жизни подлинной и мнимой, история об ошибочности ориентиров современного человека. Показ состялся 25 ноября на сцене Театре им. Маяковского.

Действие спектакля «Я.Rеальный?» по мотивам повести Ф.М. Достоевского «Двойник» перенесено в наши дни, где социальные сети – среда, в которой живут и работают герои. В соцсетях персонажи часто представляются не реальными людьми, а вымышленными двойниками, приукрашенными фантазиями создателей аккаунтов. Зачастую действия пользователей в сети преследует обыкновенный нарциссизм и страстное желание «статусной» видимости самого себя. «Я успешен!» - кричат сегодня социальные сети. Но так ли это на самом деле?

Театр исследует современного молодого человека, мечтающего, как и Голядкин Достоевского, любой ценой добиться успеха, высокой внешней оценки путем создания виртуального двойника.

Проект реализован в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Фото – С. ЧИВИКОВ

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