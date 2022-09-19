ЕКАТЕРИНБУРГ: Организаторы Ural Music Night стали авторами курса для молодых музыкантов

Его лучшие студенты примут участие в шоукейс-фестивале New/Open New/Open Showcase Festival и «Мастера» запустили совместный курс для молодых музыкантов «Как зарабатывать на музыке». Его финалисты примут участие в крупнейшем шоукейс-фестивале New/Open 2023 В Екатеринбург они отправятся с оператором, который снимет тревел-видео о поездке. Расходы на логистику и проживание финалистов «Мастера» берут на себя.

Сам курс бесплатный, пройти его вы можете по предложенной ссылке.



Лекторы – эксперты музыкальной индустрии:

Евгений Меркушев, сооснователь агентства Music Development Russia;

Нани Ева, джазовая певица, педагог по вокалу;

Анна Зубец, директор SMM-отдела коммуникационного агентства Doing Great;

Иван Иванов, региональный руководитель цифрового дистрибьютора TuneCore;

Екатерина Павлова, основательница агентства по продвижению музыкальных мероприятий SoldoutMafia;

Марина Лапкина, руководитель направления маркетинга артистов компании ONErpm;

Иван Парфенов, гитарист, аранжировщик, основатель школы Musical Wave School;

Сергей Шерстов, музыкант, продюсер, бренд-менеджер компании MPC Distribution;

Максим Маслин, звукорежиссер, в прошлом работал с такими группами, как Brainstorm, «Ночные снайперы», «Король и Шут», «Психея»;

Иван Жбанов, основатель и управляющий музыкального лейбла Up!Up!Up!;

Екатерина Кисеева, продюсер фестиваля Ural Music Night;

Екатерина Пологова, координатор по работе с музыкантами фестиваля Ural Music Night;

Екатерина Шубенко, фандрайзер New/Open Showcase Festival.

Обучение разделено на несколько модулей:

Вводный. О том, как устроен курс, что получат те, кто его пройдет и в чем польза участия в фестивалях (Ural Music Night, New/Open Showcase Festival). Создание песни. О том, как устроено производство трека, его аранжировка, написание текстов, как организовать домашнюю студию или найти в своем городе уже существующую. Концерт и живое выступление. О том, какие у артистов страхи и как с ними бороться, как организовать и технически подготовить живое выступление. Менеджмент артиста. О том, какие задачи решает команда артиста, что такое лейбл и дистрибьютор, как и зачем с ними работать. Монетизация творчества. О том, какие есть способы зарабатывания на музыке, промоинструменты и стриминги в России. Позиционирование и продвижение. О том, как выбрать, оформить и вести социальные сети, как работать над контентом, как не допустить типичные ошибки.

Курс подойдет начинающим музыкантам, которые хотят понять, как продвигать свою музыку и зарабатывать на ней. Опытным музыкальным коллективам и артистам, которые хотят систематизировать свои знания о бизнес-процессах в музыкальной среде. Тем, для кого музыка – хобби, которое хочется вывести на более серьезный уровень. Любителям музыки, которым интересно устройство музыкального бизнеса. Артистам и группам, которые хотят получить возможность бесплатно поехать на New/Open Showcase Festival 2023.

Регистрируйтесь на сайте «Мастеров», проходите курс «Как зарабатывать на музыке» и получайте возможность поехать на New Open Showcase Festival 2023.

New/Open Showcase Festival реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Фото — Павел ПУШМИН

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