В Москве стартует первый бесплатный онлайн-курс Лаборатории медиапоэзии

Орга­ни­за­то­ры онлайн-кур­са при­гла­ша­ют всех люби­те­лей лите­ра­ту­ры из Моск­вы в Лабо­ра­то­рию медиа­по­э­зии 101 онлайн – про­ект коман­ды Меж­ду­на­род­но­го фести­ва­ля медиа­по­э­зии 101. Уча­стие бес­плат­ное. Луч­шие рабо­ты будут пока­за­ны на выстав­ке в Петербурге.

Медиа­по­э­зия явля­ет­ся жан­ром лите­ра­ту­ры, гар­мо­нич­но объ­еди­ня­ю­щим совре­мен­ные тех­но­ло­гии и язык. Инста­грам-поэ­зия, роман в имей­лах и смс, мобиль­ное при­ло­же­ние, кни­га как допол­нен­ная реаль­ность, спам-бот как лите­ра­тур­ный герой… Лабо­ра­то­рия 101 при­зва­на про­де­мон­стри­ро­вать мно­го­об­ра­зие твор­че­ских воз­мож­но­стей, доступ­ных поль­зо­ва­те­лям совре­мен­ных медиа.

Из онлайн-кур­са слу­ша­те­ли узнают:

Как сего­дня раз­ви­ва­ют­ся тра­ди­ции экс­пе­ри­мен­таль­ной поэзии?

Какие быва­ют жан­ры в медиапоэзии?

Кто созда­ет самые инте­рес­ные рабо­ты в этом направлении?

Как стать автором-медиапоэтом?

Курс делит­ся на ввод­ные и тема­ти­че­ские лек­ции. К каж­дой лек­ции при­ла­га­ет­ся спи­сок лите­ра­ту­ры и твор­че­ское зада­ние. Пре­по­да­ва­те­ли кур­са дают обрат­ную связь по рабо­там учеников.

До 1 мая рабо­ты слу­ша­те­лей онлайн-кур­са участ­ву­ют в кон­курс­ном отбо­ре на выстав­ку луч­ших про­из­ве­де­ний Лабо­ра­то­рии в Санкт-Петер­бур­ге. Выстав­ка-показ состо­ит­ся в кон­це мая в «Откры­тых Мастер­ских» биб­лио­те­ки «Лигов­ская».

Лабо­ра­то­рия медиа­по­э­зии 101 осу­ществ­ля­ет­ся с исполь­зо­ва­ни­ем гран­та Пре­зи­ден­та Российской Феде­ра­ции, предо­став­лен­но­го Фон­дом пре­зи­дент­ских гран­тов. Уча­стие в про­ек­те явля­ет­ся бесплатным.

Подроб­нее об онлайн-кур­се: https://www.101.ru.com/laboratoriya-101

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