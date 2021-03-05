В Москве стартует первый бесплатный онлайн-курс Лаборатории медиапоэзии

Организаторы онлайн-курса приглашают всех любителей литературы из Москвы в Лабораторию медиапоэзии 101 онлайн – проект команды Международного фестиваля медиапоэзии 101. Участие бесплатное. Лучшие работы будут показаны на выставке в Петербурге.
Медиапоэзия является жанром литературы, гармонично объединяющим современные технологии и язык. Инстаграм-поэзия, роман в имейлах и смс, мобильное приложение, книга как дополненная реальность, спам-бот как литературный герой… Лаборатория 101 призвана продемонстрировать многообразие творческих возможностей, доступных пользователям современных медиа.
Из онлайн-курса слушатели узнают:
- Как сегодня развиваются традиции экспериментальной поэзии?
- Какие бывают жанры в медиапоэзии?
- Кто создает самые интересные работы в этом направлении?
- Как стать автором-медиапоэтом?
Курс делится на вводные и тематические лекции. К каждой лекции прилагается список литературы и творческое задание. Преподаватели курса дают обратную связь по работам учеников.
До 1 мая работы слушателей онлайн-курса участвуют в конкурсном отборе на выставку лучших произведений Лаборатории в Санкт-Петербурге. Выставка-показ состоится в конце мая в «Открытых Мастерских» библиотеки «Лиговская».
Лаборатория медиапоэзии 101 осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Участие в проекте является бесплатным.
Подробнее об онлайн-курсе: https://www.101.ru.com/laboratoriya-101Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.