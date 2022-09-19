ТОМСК: Споём хором! На празднике Песни!

16 сентября 2022 года в Томске, в БКЗ Филармонии, состоялся Гала-концерт Межрегионального фестиваля-конкурса «Битва хоров 2022», где выступили финалисты конкурса из десяти регионов Сибирского федерального округа.

​Фестиваль-конкурс проводится в Томске с 2016 года Всероссийским обществом инвалидов Томской области.

Мероприятие стало традиционным и в этом году собрало более 160 участников, половина из которых – люди с инвалидностью.

Масштабное и уникальное мероприятие стало местом встреч и знакомств, расширением социальных связей людей, которым не просто иногда даже выйти на улицу.

​Фестиваль «Битва хоров» приурочен ко Дню старшего поколения.

​Подготовка заняла почти год: участники репетировали, разучивали песни, устраивали гастроли.

13 сентября 2022 г. все коллективы приехали на фестиваль-конкурс в Томск, расположились в Калтае – ЦО «Томь», где прошли занятия с хормейстерами, репетиции и отборочный этап конкурса.

Участников ожидала насыщенная программа: экскурсии, мастер-классы, время для общения и отдыха.

Большая команда организаторов, постановщиков и добровольных помощников приложила максимум усилий для того, чтобы пребывание гостей на Томской земле было комфортным, а зрители увидели яркое, красочное, запоминающееся шоу с незабываемыми эмоциями.

Председатель Томской областной организации ВОИ Ирина Сергеевна Дорохова считает, что общение и укрепление социальных связей между участниками, а также привлечения внимания общества к проблемам инвалидов, одно из главных целей красивого и яркого праздника – «Битва Хоров».

Почувствуйте радость от праздника песни. Знакомые, известные, любимые песни и уникальная возможность петь хором. Быть вместе, то, чего нам сегодня всем не хватает!

«Пока мы живы, Россия жива!» — строчка из песни в исполнении хора

В нашей большой стране мы все друг другу соседи, а тем более в Сибири! На «Битве хоров 2022» в Томске выступили коллективы Алтая, Якутии, Бурятии, Хакасии, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края и др.

Конкурс «Битва хоров» проводится по инициативе регионального отделения Всероссийского общества инвалидов при поддержке администрации Томской области в рамках гранта.

Дарья ГОРДЕЕВА

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