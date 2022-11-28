ЕКАТЕРИНБУРГ: Спектакль «Магнит» и подготовка к церемонии награждения премии «Музыкальное сердце театра»

Близится финал масштабного культурного события, собравшего в Екатеринбурге поклонников театра и лучшие сценические коллективы страны. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. Президент фестиваля – композитор, народный артист России Максим Дунаевский.



25 ноября публика увидела спектакль «Магнит» Свердловского государственного академического театра драмы, показанный вне основной конкурсной программы. Постановка посвящена памяти выдающегося русского поэта Аркадия Кутилова. «Магнит» можно сравнить с легендарным кубиком Рубика. Как и любимая всеми головоломка, спектакль многогранен, красочен и завораживающе увлекателен. Предпочитающим событийный театр авторы рассказывают интригующую детективную историю из жизни Творца, чьи стихи давно признаны миром. Ждущие эмоциональной встряски зрители остаются под впечатлением от феерического сочетания звука, пластики, эффектного видеоряда и высокопрофессиональной световой партитуры. Тем, кто любит театр как таковой, не нужен дополнительный повод восхититься увиденным – «Магнит» притягивает публику своей зрелищностью и смысловой глубиной.





Еще одним заметным событием фестиваля стал мастер-класс режиссера, продюсера Виктора Крамера «Режиссура как искусство создания новых миров». Речь на нем шла об особенностях работы режиссера музыкального театра, ее сложностях и нюансах, критериях выбора материала для постановки и многом другом.



«Очень важна работа режиссера с художником. «Но иногда режиссеру самому нужно быть художником», — считает Виктор Крамер. – «Потому что режиссер не может мыслить вне визуального образа – всегда должна быть картинка. Для этого нужно либо самому стать художником, либо найти того, кто будет с тобой резонировать. От этого зависит успех спектакля».







28 ноября прозвучит яркий финальный аккорд десяти фестивальных дней. Состоится презентация эскизов новых музыкальных спектаклей, будут представлены десять работ, созданных в рамках Лаборатории «Музыкальное сердце театра»-2022.



Завершит фестиваль торжественная церемония награждения лауреатов премии «Музыкальное сердце театра». Посмотреть это шоу сможет каждый, кто присоединится к трансляции церемонии, которая будет проходить в одном из самых красивых залов России – концертном зале «Театро Венециано». Ведущий вечера – актер Александр Олешко. В программе – выступления известных артистов мюзиклов и выдающихся музыкантов.



Трансляция церемонии будет доступна 28 ноября на официальной странице сообщества «ВКонтакте». Начало в 18.00 по московскому и в 20.00 по времени Екатеринбурга.

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