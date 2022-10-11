Исповедь хулигана Сергея Есенина, жизненный путь великого барда и актёра Владимира Высоцкого и мучительная судьба волевого, решительного и бескомпромиссного композитора Людвига Ван Бетховена. Спектакль «VS Театра» – это взгляд современника на мир трёх гениев и погружение в жизнь каждого из них. Увидеть постановку «Есенин. Высоцкий. Бетховен. Дорога из разбитых сердец» можно будет 27 октября в 19:00 в КЦ «Меридиан».

Метания, любовь, душевная боль – на одном дыхании проживается актёром на сцене их трагическая развязка. Стихотворения и песни на стихи Есенина и Высоцкого объединены в спектакле для того, чтобы показать какими разными были поэты в отдельные промежутки времени своей жизни.

Режиссёр постановки – Валентина Саянская.

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