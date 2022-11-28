В усадьбе Салтыковых-Чертковых развернули крепостной театр позапрошлого века

В интерьерах московского старинного особняка на Мясницкой разворачиваются нешуточные страсти - ведь здесь появился… крепостной театр. Роскошные наряды начала позапрошлого века, интриги закулисной жизни и, конечно, любовь, куда же без неё.

Усадьбу Салтыковых-Чертковых выбрал в качестве своей главной резиденции Новый театр. И именно здесь с 25 ноября можно увидеть иммерсивный спектакль «Лубянский гример». За его основу был взят рассказ Лескова «Тупейный художник».

В постановке одновременно разворачиваются два сюжета. Первый — о любви художника и крепостной актрисы, второй — история рождения русского театра.

Зритель следит за сюжетом, прогуливаясь по залам усадьбы. Для четырёх групп по 50 человек подготовлены восемь локаций, всего здесь четыре пути - четыре разных сюжетных линии. В конце у главной сцены группы встречаются, чтобы увидеть финал спектакля.

«У этого здания удивительная энергетика, аура, история. Здесь бывали Пушкин, Гоголь, Наполеон и далее по списку вплоть до Станиславского. Поэтому, конечно, очень сложно работать в таком пространстве. Нужно идти от дома, поэтому мы придумали вот такую историю под названием "Лубянский гример", связанную с крепостным театром, связанную с эпохой 18-19 веков, когда в России было огромное количество крепостных театров - больше сотни», - рассказал перед премьерой режиссер постановки Эдуард Бояков.

В спектакле более 30 персонажей. Роли исполняют народные артисты РФ Леонид Якубович, Валентин Клементьев, заслуженные артистки РФ Евдокия Германова, Татьяна Шалковская, артисты Эдуард Флеров, Таисия Краснопевцева, Ольга Зрилина, Дарья Дуженкова, Кирилл Клименко. Рядом с опытными коллегами можно заметить и новичков, например, студентку Новой Театральной Школы, созданной Эдуардом Бояковым совместно с Университетом «Синергия», Татьяну Орлову.

«Большинство актеров труппы играют сразу несколько ролей. Например, я играю француженку-режиссера мадемуазель Софи, жену священника и индийского демона ракшаса. А еще меня в спектакле пытают как крепостную актрису, почти по-настоящему. Так что страдаю во имя искусства в буквальном смысле слова. Спектакль не только иммерсивный, но и динамический: и зрители, и актеры проживают его с разных позиций совершенно по-разному», — делится впечатлениями актриса Татьяна Орлова.

Кстати, девушки проекта заслуживают отдельного упоминания. Благодаря художнику-постановщику Алисе Меликовой у них богатая костюмерная: роскошные корсеты, подъюбники с кольцами, соблазнительные чулки на поясах, туфли на высоких каблуках, напудренные парики и многое другое.

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