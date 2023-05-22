ЕКАТЕРИНБУРГ: Спектакли, мультфильмы, музыка и танцы на фестивале сказок «Дикоросы»

3 июня в Екатеринбурге пройдет самый сказочный фестиваль «Дикоросы». Парк Радуги преобразится и перенесет гостей в волшебный мир, где сказители во всеуслышание читают свои истории, мудрецы и мастера делятся своими знаниями и умениями с теми, кто готов слушать и внимать, где сказка на каждом углу и за каждой дверью.

С 10 часов утра свои двери откроют все зоны фестиваля:

Главная сцена - сердце фестиваля, с самого утра здесь показывают мультфильмы, танцуют и выполняют зарядку, проводят спектакли и розыгрыши призов.

Ярмарочная площадь – место, где вы можете приобрести искусные изделия мастеров и мастериц.

Музейная слобода – можно увидеть передвижные выставки музеев, заводную уральскую кадриль, поучаствовать в мастер-классах и боях мешками на бревне.

Сказочное подворье – мастерство сказания былин и преданий покажут сказители со всех уголков России.

Мастер-классы – посетители смогут попробовать себя в творчестве для любых возрастов: сделать кольчугу, расписать поднос, соткать ковер, слепить глиняную игрушку и многое другое.

Лекторий – эксперты расскажут все о фольклоре, традициях разных народов, сказочном сторрителинге и многом другом.

Самые интересные события на фестивале:

В зоне лектория сказитель былин Александр Маточкин прочтет лекцию «Русские былины и сказки в живом бытовании». Фольклорист на своем примере представит культуру устного сказывания наших предков.

Никита Петров - кандидат филологических наук, фольклорист, антрополог расскажет о приемах, которые используют профессиональные рассказчики историй, и научит искусству сторителлинга на примере сказочных историй на лекции «Сказка как основа для сторителлинга: как научиться рассказывать классные истории».

Работники горнодобывающей промышленности, представляли собой отдельную этнокультурную группу со своими обычаями, традициями, бытом и даже одеждой. Об этом и многом другом пойдет речь в беседе с этнологом, научным сотрудником Музея Истории Екатеринбурга, соучредителем НКО "ФолкЪ-ТолкЪ" Вячеславом Печняком на лекции «Костюм для хозяйки медной горы: как одевались горнозаводчане 200 лет назад?»

Весь день на фестивале будут выступать театры со всей России. Постановки развлекут всех от мала до велика. Новый молодежный театр из Нижнего Тагила представит спектакль для самых маленьких «Путешествие варенья. Бэби-Чехов». Интерактивный спектакль для зрителей от 6 месяцев до 4 лет о брате и сестре, которые провели каникулы полные приключения в гостях у доброй Нянюшки. Возрастной ценз: 0+.

Театр кукол и уличных представлений «Зебра-бумс» из Воронежа покажет спектакль «Удивительные приключения Петрушки из Воронежа в Екатеринбург». Традиционное петрушечное балаганное представление, в котором соединились: старинный уклад жизни на Руси, борьба с могущественным восточным царем Балбесом, песни и шутки-прибаутки. Возрастной ценз: 3+.

Этюдный спектакль «Золушка. Игра в сказку…» от независимой творческой группы «театр-мастерская» ответит на вопрос: Как играть спектакль, по мотивам которого создано огромное количество книг, сценариев, фильмов, спектаклей, мультфильмов…? Используя этюдный метод, артисты превратят сказку в увлекательную театральную игру.Возрастной ценз: 12+

И множество других спектаклей.

В Парке Радуги все зоны фестиваля являются доступной средой. Прошедшие обучение волонтеры готовы прийти на помощь.

Фестиваль «Дикоросы» пройдёт 3 июня в Парке Радуги (Екатеринбург, ул. Репина, 94).

Вход свободный.

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