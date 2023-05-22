Сетевой формат образования становится все более востребованным

17 мая состоялась бриф-сессия научно-технологического консорциума «Новое инженерное образование» на тему «Сетевые модели в контексте нового инженерного образования».

Спикерами сессии выступили: руководитель портфеля инвестиционных проектов CUSTIS Александр Гаврилов; проректор по цифровой трансформации Череповецкого государственного университета Алена Смыслова; декан физико-технического факультета Томского государственного университета Юлия Рыжих.

Александр Гаврилов, руководитель портфеля инвестиционных проектов CUSTIS, так прокомментировал тему: «Партнеры в консорциуме «Новое инженерное образование» активно работают с трендом этого сезона - сетевым взаимодействием, уделили очередное свое собрание обмену опытом реализации вузов-пионеров, лидеров и технологических партнеров. По мере реализации пилотного проекта мы приходим к пониманию того, за счет чего все более и более востребованным становится сетевой формат реализации программ обучения и подготовки специалистов - инженеров, гуманитариев, медицинских работников - буквально каждого. В части профильной подготовки можно добиваться существенного роста качества образования без дополнительных затрат и с условием снижения транзакционных издержек, в части базового образования - комплиментарные программы с вузами-партнерами, особенно в регионах, ещё более экономически оправданы».

Проректор по цифровой трансформации Череповецкого государственного университета Алена Смыслова представила тему «Модель сетевой образовательной программы в трехстороннем партнерстве «вуз - вуз - инновационное предприятие».

Декан физико-технического факультета Томского государственного университета Юлия Рыжих поделилась кейсами сетевых программ, реализуемых на факультете.

Консорциум создан по инициативе Томского политеха. Университет — участник программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» по треку «Исследовательское лидерство». При поддержке программы в вузе реализуется стратегический проект «Новое инженерное образование». Он предусматривает последовательную «пересборку» образовательных программ в университете, поиск новых инструментов и моделей инженерного образования, их верификацию, а также тиражирование лучших практик совместно с ведущими техническими вузами страны.

Деятельность Консорциума сосредоточена на объединении опыта и усилий университетов в части формирования методических основ реализации новых моделей современного инженерного образования (стандарты, руководства, методические указания), разработки и внедрения в университетах соответствующих платформенных решений. Участники координируют свою деятельность в части выполнения исследований в области инженерного образования, разработки и внедрения новых образовательных моделей в соответствии со стратегическими целями организаций, представленными в политиках и реализуемых стратегических проектах.

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