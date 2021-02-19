Екатеринбургский фестиваль New/Open 2021 определил лица российской музыки на ближайшие 10 лет

В Екатеринбурге во второй раз состоялся фестиваль актуальной музыки New/Open, в этом году он собрал гостей и участников из 15 городов России. 3 дня, 48 музыкальных коллективов, 20 часов живых концертов, 18 часов лекций и воркшопов, личные встречи с представителями музыкальной индустрии, шоурум с музыкальной техникой и маркет с винилом, но самое главное – это защиты музыкальных проектов, на которые коллективы просят гранты до 500 000 рублей. 15 экспертов жюри оценивали не только творчество, но и актуальность заявки на грант, а также оригинальность и реалистичность проекта.

Обладателями грантов New/Open Showcase 2021 стали 10 музыкальных коллективов:

TIHOTIHO (г. Краснодар) – 150 000 рублей;

Settlers (г. Санкт-Петербург) – 287 000 рублей;

The RIG. Russian Improv Group (г. Москва) – 276 350 рублей;

NUGGERS (г. Екатеринбург) – 311 500 рублей;

«Сова» (г. Екатеринбург) – 400 000 рублей;

Музыкальный коллектив «Наум Блик» (г. Екатеринбург) – 497 000 рублей;

Hodíla ízba (г. Москва) – 499 400 рублей;

«ИльяМазо» (г. Москва) – 500 000 рублей;

ГАФТ (г. Санкт-Петербург) – 500 000 рублей;

MITYA (г. Казань) – 500 000 рублей.

Дополнительно эксперты и партнеры фестиваля объявили специальные призы для участников:

Ural Music Night – 100 000 рублей группе БИБН и 50 000 рублей группе Kickin Jass Orchestra;

Sony Music Russia – запись ЕР музыкального коллектива «Наума Блика»;

ONErpm – премиум-контракт группе SHOO;

Lineup – разработка маркетинговой стратегии для «Юхим»;

«Родной звук» – информационная поддержка финалистов New/Open 2021;

Afisha.Daily – информационная поддержка групп «ИльяМазо», «Сумеречный сад», nedoremeslo, The RIG. Russian Improv Group, Terelya, «Макодзеба», музыкальный коллектив «Наум Блик», lust supper, «Сова», TIHOTIHO, ГАФТ, Settlers;

Arkhangelsk Music Week – приглашение на фестиваль 2021 года группы ГАФТ;

RMA – курс обучения для группы «Неизвестный композитор»;

«ВКонтакте» – 30 000 рублей на продвижение группе ГАФТ;

Colta – информационная поддержка групп TIHOTIHO, Settlers, Hodíla ízba, «ИльяМазо», MITYA;

Harman – комплекты музыкального оборудования всем обладателям грантов и группе NUGGERS, как победителю голосования среди музыкантов, а также группам «Макодзеба» и «Человек который», поделившим второе место в голосовании;

The Flow – информационная поддержка групп TIHOTIHO, «Сова»;

ProAudio – музыкальное оборудование и лицензии на ПО группам russalka, «ваша оля», Женя Ефимова, lust supper, Idon Care, БИБН, Prokofiev, Terelya, Phonogamma;

Арт-кластер «Таврида» – приглашение на фестиваль групп MITYA, Kickin Jass Orchestra, PLANCK’sTONe, Blues Bastards.

Всех без исключения удивила атмосфера фестиваля, ведь в музыкальной среде обычно высокая конкуренция.

Фото – Антон Улатов

Зоя Скобельцына (эксперт жюри фестиваля New/Open, основатель агентства событийного маркетинга Lineup; создатель платформы onlineup.me, соучредитель первого зимнего фестиваля One Love Fest):

«Урал – всегда любовь и все, что делают ребята здесь, отличается особой организацией, на мой взгляд, лучшей в России. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я радуюсь этому. Атмосфера – офигенная. Здесь собрались прекрасные спикеры и эксперты, все очень вовлечены, а потому складывается огромное впечатление, что ты делаешь что-то стоящее для русской музыки».

ГАФТ (участник New/Open, г. Санкт-Петербург):

«Вся функция таких фестивалей – вдохновить на то, чтобы двигаться дальше. Дело не обязательно в знаниях, скорее в людях».

Фото – Алексей Патентный

TIHOTIHO (участник New/Open, г. Краснодар):

«Музыка – это не соревнование. Круто, что хоть мы боремся за награду, не было ощущения конкуренции. Ощущаешь только добрый вайб».

Imaginary Friends Orchestra (участник New/Open, г. Санкт-Петербург):

«От субботнего выступления шикарные эмоции, нас очень хорошо приняли здесь. Понравилась рабочая атмосфера без ощущения соревнования. Помимо этого, общение с другими музыкантами, среди которых было много знакомых нам имен по Петербургу и другим регионам. Порадовали также лекции экспертов. К сожалению, не на все выступления удалось попасть».

Уже опытные и состоявшиеся музыканты наравне с начинающими оценили возможности, которые дает фестиваль.

Фото – Екатерина Русина

SHOO (участник New/Open, г. Москва):

«У нас было бесчисленное множество фестивалей, я их даже не могу сосчитать, больше 150 точно. Фестивали благодатная тема, мы их очень любим. У нас уже было даже 3 выступления на Ural Music Night. От New/Open мы в восторге. Хотим высказать свой респект, в связи с тем, что перед организаторами стоит огромное количество задач. Само мероприятие очень амбициозное, столько всего соединить вместе – надо быть супер-гениями. Все проходит очень четко, слаженно, за это спасибо большое. И еще очень приятные люди работают в команде, все заряжены и делают фестиваль с любовью».

«Франкарди» (участник New/Open, г. Москва):

«Здесь много крутых кейсов, много полезной информации, которой не хватает, именно фестивальной: когда ты общаешься с другими музыкантами других жанров, представителями музыкальной индустрии, людьми, которые в этом работают. Я приехал именно за этим, за обменом опытом».

Лидеры музыкального бизнеса, представители крупных лейблов, промоутеров, дистрибьюторов, имеющие большой опыт шоукейсов, отметили мировой уровень организации New/Open.

Олег Лузин (эксперт жюри фестиваля New/Open, заместитель главного редактора Яндекс.Музыка):

«Я первый раз на фестивале New/Open. Мне здесь очень нравится, а мне, на самом деле, есть с чем сравнивать. Я очень рад, что в Екатеринбурге проводятся фестивали такого высокого уровня, с такой организацией и большим количеством групп не только из Екатеринбурга, но и из других городов».

Иван Иванов (эксперт жюри фестиваля New/Open, региональный руководитель TuneCore в России):

«Я бы сказал, что New/Open превзошел мои ожидания. Я первый раз на этом фестивале и тот уровень, который продемонстрировали организаторы, который продемонстрировала публика и артисты, и заинтересованность и тех, и других в процессе, даже с какой энергией и отдачей тут все происходит. Я думаю, мы и в будущем будем партнерствовать».

Фото – Елена Мормоль

Семён Гальперин (эксперт жюри фестиваля New/Open, арт-директор Tele-Club Group):

«Прекрасный фестиваль, очень много хороших групп, и я думаю, что эти группы ждет большое будущее. И если сравнивать с другими шоукейс фестивалями в Европе: они посильнее, поскольку там больше процент хороших артистов. Но допустим, я также был участником еще одной премии в Москве, где была номинация для молодых артистов, там было 56 треков и из них мне понравился только 1, а здесь понравились 20 групп из 50, поэтому это отличный результат. Я уверен, что следующие годы будут очень конкурентные для участников фестиваля».

В последний день фестиваля состоялись встречи в формате спиддейтинга, музыканты и посетители фестиваля лично пообщались с экспертами музыкальной индустрии.

Группа «Юхим» (участник New/Open, г. Москва):

«Впервые участвуем в таком мероприятии. Очень полезно, крутая прокачка. Обзавелись новыми контактами, получили фидбека больше, чем ожидали. Все комментарии по делу, иногда мы сами ничего не спрашивали, нам сразу все говорили. Появились планы на развитие».

Каждому из участников фестиваль дал что-то свое, для кого-то он стал «удивительным путешествием», для кого-то «встряской после карантина» и «вдохновением двигаться дальше».

Церемония награждения. Фото – Алексей Патентный

Settlers (участник New/Open, г. Санкт-Петербург):

«Это отличная возможность пообщаться напрямую с людьми, которые «орудуют» в этой индустрии. Это замечательно. Очень много полезной информации. Спиддейтинг вдохновляющий. Когда видишь много людей, которые готовы с тобой чем-то поделиться, всегда начинаешь чуточку больше верить. После защиты было нервно, а тут мы в неформальной обстановке, так сказать, развеялись».

Дни фестиваля были настолько насыщенными музыкой, что некоторые участники даже в шутку хотели увековечить это событие: «Я думаю, что набью татуировку с этим лайнапом, чтобы запомнить всех», – MITYA (участник New/Open, г. Казань).

«Формат шоукейса помогает в развитии и становлении молодых музыкантов, дает им новые знания, навыки, связи и финансовые средства для достижения своих творческих целей. Сцена клуба CENTER не пустовала ни минуты, выступления и защиты были на таком достойном уровне, что я не завидую жюри – они стояли перед непростым выбором», – подвела итоги фестиваля руководитель New/Open Наталия Шмелькова.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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