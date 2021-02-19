Выставка «У времени в плену» открывается в Галерее А3

19 февраля 2021 года Галерея А3 Объединения «Выставочные залы Москвы» открывает выставку «У времени в плену», посвященную одной из самых известных московских студий «Темпоральная реальность», развивающей экспериментальные направления в живописи.

Студия «Темпоральная реальность» была основана Владиславом Зубаревым в конце 1970-х годов и продолжила художественные поиски знаменитой студии «Новая реальность» Элия Белютина.

В. Виноградов Высокопетровский монастырь

Уникальность художественного опыта студии в том, что коллектив разработал совершенно особую форму восприятия времени. Зубарев вел обучение по авторской саморазвивающейся методической программе. В фокусе участников была длительность творческого процесса и его временная природа, физическое понимание жизни материи, драматургия притяжения и отталкивания.

Участники студии развивали художественные принципы и идеи, посвящённые проблеме времени в искусстве, и выявляли новые пластические качества различных материалов и композиционных построений.

Участники студии пришли из разных профессий и находились на разных уровнях художественного образования и мастерства. Но благодаря методике преподавания Зубарева, в первые два года уже были готовы работы «Кинетическая живопись — 4», «Натурщица в интерьере» и живописная скульптура «Надпространство».

Непосредственно живописи предшествуют упражнения-экзерсисы. Главной темой упражнений были вопросы «освоения времени в искусстве, утверждение безграничных творческих самооткрытий индивидуальности». Поиски решения поставленных задач в студии «Темпоральная реальность» осуществлялись в графике, живописи, скульптуре.

Несмотря на то, что в 2018 году студия отметила сорокалетие, работа не прекращается до сих пор. В студии в разное время занимались около 150 человек. Неизменно новые лица находят интерес в творческом процессе постижения теории темпорального искусства.

На выставке представлена живопись, графика, скульптура и фотография, также фильмы о В. Зубареве и студии.

На вернисаже выступит знаменитый джазовый пианист Лев Кушнир. Прозвучат его музыкальные импровизации на темы картин современных художников. Также в рамках выставки Владимир Виноградов проведет серию мастер-классов, посвященных методикам студии «Темпоральная реальность».

Выставка завершит работу 28 марта.

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