«Томшин Бэнд» презентует клип «Карлсон»

11 апреля 2021 ujlf в клубе «Штопор» состоится презентация альбома и одноименного клипа «Карлсон» российско-канадской рок группы «Томшин Бэнд». Автором видео стал известный режиссер Андрей Новоселов, известный по сотрудничеству с Федором Бондарчуком, снимавший клипы для «Аквариума», «ЧайФа», «Танцев Минус», «Ногу свело!», «Арии», Олега Газманова, Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других.
«С Андреем Новосёловым оказалось очень легко работать, на площадке царило взаимопонимание и доверие к профессионалу своего дела, — поделился лидер группы Владимир Томшин. — Он концептуально по-новому подошёл к этой работе, соединив воедино музыкальный клип и фильм. Также юные актеры отдавались работе с душой, ловя каждое слово режиссера и оператора, поэтому очень интересно было наблюдать за этим со стороны. Новым опытом для всех нас было то, что съемка велась не под фонограмму, а под живое исполнение песни».
В рамках презентации трио «Томшин Бэнд» во главе с лидером, соло-гитаристом и автором песен Владимиром Томшиным исполнят композиции как с новой пластинки «Карслсон», так и с ранних альбомов «По белой полосе» и «Бандерлоги».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.