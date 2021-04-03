«Томшин Бэнд» презентует клип «Карлсон»

11 апре­ля 2021 ujlf в клу­бе «Што­пор» состо­ит­ся пре­зен­та­ция аль­бо­ма и одно­имен­но­го кли­па «Карлсон» рос­сий­ско-канад­ской рок груп­пы «Том­шин Бэнд». Авто­ром видео стал извест­ный режис­сер Андрей Ново­се­лов, извест­ный по сотруд­ни­че­ству с Федо­ром Бон­дар­чу­ком, сни­мав­ший кли­пы для «Аква­ри­ума», «Чай­Фа», «Тан­цев Минус», «Ногу све­ло!», «Арии», Оле­га Газ­ма­но­ва, Аллы Пуга­че­вой, Филип­па Кир­ко­ро­ва и других.

«С Андре­ем Ново­сё­ло­вым ока­за­лось очень лег­ко рабо­тать, на пло­щад­ке цари­ло вза­и­мо­по­ни­ма­ние и дове­рие к про­фес­си­о­на­лу сво­е­го дела, — поде­лил­ся лидер груп­пы Вла­ди­мир Том­шин. — Он кон­цеп­ту­аль­но по-ново­му подо­шёл к этой рабо­те, соеди­нив воеди­но музы­каль­ный клип и фильм. Так­же юные акте­ры отда­ва­лись рабо­те с душой, ловя каж­дое сло­во режис­се­ра и опе­ра­то­ра, поэто­му очень инте­рес­но было наблю­дать за этим со сто­ро­ны. Новым опы­том для всех нас было то, что съем­ка велась не под фоно­грам­му, а под живое испол­не­ние песни».

В рам­ках пре­зен­та­ции трио «Том­шин Бэнд» во гла­ве с лиде­ром, соло-гита­ри­стом и авто­ром песен Вла­ди­ми­ром Том­ши­ным испол­нят ком­по­зи­ции как с новой пла­стин­ки «Кар­сл­сон», так и с ран­них аль­бо­мов «По белой поло­се» и «Бан­дер­ло­ги».

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