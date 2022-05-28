Экологический проект телеканала HDL — в списке лучших социальных проектов России

Проект канала HDL (производится компанией «Ред Медиа», входит в состав «Газпром-Медиа Холдинга») в заповедниках Кольского полуострова награжден премией «Лучшие социальные проекты России» в категории «Экологические проекты и инициативы».

В рамках третьего сезона тревел-сериала о путешествиях по России «Горизонт приключений» собственного производства HDL, телеканал реализовал экологическую инициативу в заповедниках Кольского полуострова — Лапландском, Кандалакшском и «Пасвик».

С целью расширения спектра фаунистических исследований заказников за счет усиления технической оснащенности их научных отделов, HDL передал заповедникам современные профессиональные камеры слежения. У заповедников появилась возможность повысить качество наблюдений за редкими, исчезающими и занесенными в Красную книгу видами фауны, а у канала – поделиться уникальными кадрами из жизни обитателей заповедных территорий Крайнего Севера со зрителями и подписчиками телеканала в социальных сетях.

«Энтузиазм, преданность делу и самоотверженный труд сотрудников заповедных территорий Кольского полуострова вдохновили всю нашу команду, и мы решили стать частью их большой и полезной работы. Наш проект не закончился в Мурманской области – мы планируем его масштабировать и вовлекать новые заповедники из тех российских регионов, в которых будут проходить съемки новых сезонов «Горизонта приключений», – говорит заместитель директора по маркетингу «Ред Медиа» Константин Шумило.

«Лучшие социальные проекты России» — это ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Социальные проекты выявляют лучшие практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России.

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