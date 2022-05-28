Роман «Обломов» Гончарова продан за 150 000 рублей на аукционе «Литфонда»

26 мая 2022 года аукционный дом «Литфонд» провел распродажу редких книг, рукописей, автографов и фотографий. Среди топовых лотов был экземпляр книги на французском языке «Золотой петушок и другие сказки» Александра Пушкина, ушедший с молотка почти за полмиллиона рублей.

Роскошная история

И все же особый интерес у коллекционеров вызвало одно из самых красивых изданий 18 века и величайшая редкость – цельногравированный комплектный экземпляр «Установление о российских императорских орденах, утвержденное 5 апреля 1797 года (СПб., 1797 г.). Издание отсутствует в каталогах РНБ и РГБ, а также ранее не было обнаружено в комплектном экземпляре ни в одной открытой продаже. Потому ценный выпуск покинул этот аукцион за 2 000 000 рублей.

Издание оформлено в цельнокожаный переплет и состоит из 25 страниц текста в орнаментальных рамках, перевитых лаврами, с вензелем «П» наверху и 38 изображений орденов и одежды, присвоенной чинам ордена (кавалеру ордена, обер-церемониймейстеру, казначею, секретарю и герольду).

Текст напечатан на обеих сторонах листа, все изображения — на одной. Первая страница текста, содержащая титулы Павла I, заключена в рамку, на которой размещены гербы губерний и областей империи. Издание гравировалось под наблюдением сына служителя президента академии Бецкого и его крестника – Елисея Ивановича Кошкина (1761-1836 гг.), который был принят в Академию Художеств в 1767 году и направлен пенсионером академии за границу, а по возвращении удостоен звания академика. Долгое время служил в Гидрографическом депо Морского министерства, в последние годы своей жизни служил при межевой чертежной мастерской.

В день своей коронации 5 апреля 1797 года Павел I подписал «Установление о российских императорских орденах», превратившее все российские ордена в степени единого Российского кавалерского ордена. Это официальный документ в истории формирования системы государственных наград Российской империи. Издание не имеет титульного листа, поэтому в источниках оно называется по-разному: «Статут российских орденов, утвержденных императором Павлом» (Соловьев, каталог № 105), «Установление императора Павла I об императорских царских орденах» (Битовт), «Установление для орденов кавалерских российских» (Клепиков).

В более полумиллиона рублей – так оценили коллекционеры роскошное подарочное издание «Царское Село в царствование императрицы Елисаветы Петровны» Александра Бенуа (Санкт-Петербург, Издание Т-ва Р. Голике и А. Вильборг, 1910 г.).

Выдающийся книжный памятник периода «Мира искусства» в русской культуре, на авантитуле которого указано: «Материалы для истории искусства в России в XVIII веке по главнейшим архитектурным памятникам», ушел с молотка за 550 000 рублей.

Книга представлена в издательском картонажном переплете и в издательской тисненой суперобложке. В оформлении издания приняли участие такие выдающиеся художники, как Мстислав Добужинский, Евгений Лансере, Дмитрий Митрохин и Константин Сомов. В 1914 году книга была представлена на международной выставке в Лейпциге. Предполагалось, что монография Бенуа станет частью серии богато иллюстрированных альбомов «Материалы для истории искусств в России в XVIII веке по главным архитектурным памятникам». Но, увы, замысел не воплотился.

«Елизаветинский» период Царского Села выбран Бенуа как пора расцвета этой императорской резиденции и время создания дворцового ансамбля. Восьмилетний труд Александра Николаевича Бенуа (1870-1960 гг.), приуроченный к двухсотлетию Царского Села, уже на момент своего выхода из печати стал библиографической редкостью.

Небольшой тираж издания и цена, которая колеблется в зависимости от оформления экземпляра от 100 до 150 рублей, сделали книгу недоступной для многих библиофилов и заветным трофеем для участников аукционов. Так, в разное время российские торги издание покидало по ставкам и в 1 400 000 рублей, и в 900 000 рублей. Стартовая цена на этом аукционе была назначена 400 000 рублей, но в ходе торгов библиофилы подняли ставку.

Военный Глинка

За 440 000 рублей ушли с молотка армейские воспоминания русского поэта и декабриста Федора Глинки. Раритетный сборник воспоминаний состоит из 8 частей и имеет длинное название: «Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием похода россиян против французов, в 1805 и 1806, также Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год.: С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии. Писаны Федором Глинкою» (Москва, Типография С. Селивановскаго, 1815 г.).

Все 8 книг представлены в одинаковых полукожаных переплетах эпохи. На форзаце каждого тома нанесен экслибрис библиотеки казака А.В. Леонтьева. В подобном состоянии и комплектности воспоминания Глинки нигде не встречаются.

Федор Николаевич Глинка (1786-1880 гг.) состоял адъютантом при генерале Михаиле Милорадовиче в войнах 1805-1806 и 1812-1815 годах, воспоминания впервые были изданы в 1808 году. А спустя семь лет, почти сразу по возвращению из европейского похода, Федор Николаевич приступил к изданию расширенных «Писем». Эти военные записки принесли ему литературную известность.

Редкий Пушкин

Поклонников Солнца русской поэзии не оставили равнодушными несколько его раритетных изданий. Так, на торги попал «Золотой петушок и другие сказки» Александра Пушкина во французском переводе и с иллюстрациями художника Бориса Зворыкина. Экземпляр с двумя сюитами и оригинальной акварелью представлен во владельческом футляре, обклеенном бумагой с расцветкой под «зеленый гранит», а также оформлен во владельческий переплет эпохи из зеленой кожи, имеет корешок с четырьмя бинтами, на котором тиснением золотом нанесены фамилии автора и художника, заглавие, город и год издания. Трехсторонний золотой обрез и ляссе довершают монументальность внешнего оформления книги.

В издание включены следующие произведения: «Сказка о золотом петушке» (1834), «Сказка о царе Салтане» (1831), «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1833), «Сказка о рыбаке и рыбке» (1833). Сюиты размещены в переплете и разложены по отдельным иллюстрациям и страницам с заставками.

Тираж книги составил 955 экземпляров, 35 из которых выпущены на бумаге «Japon imperial» с одной дополнительной сюитой цветных иллюстраций, одной дополнительной сюитой черно-белых иллюстраций и одной оригинальной акварелью художника. А 145 экземпляров опубликованы на бумаге «Japon imperial» и характеризуются одной дополнительной сюитой черно-белых иллюстраций. При этом остальные 775 экземпляров вышли на бумаге «Velin pur fil».

Экземпляр № 21, включающий две сюиты, цветные и черно-белые иллюстрации и оригинальную акварель в технике цинкографии выше упомянутого художника, покинул торги по ставке 440 000 рублей.

А вот цена за другое полный комплект «Учебной книги» с редким «пушкинским» томом составила 110 000 рублей. В него вошли прижизненные публикации Александра Пушкина, вышедшие в книге Николая Греча «Учебная книга русской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики и истории русской литературы» (Санкт-Петербург, 1830 г.).

На нахзацах первой и четвертой частей наклеены гравированные ярлыки книжной торговли В.И. Клочкова (книготорговец и антиквар, один из основателей Кружка любителей русских изящных изданий).

Прижизненные публикации произведений Пушкина находятся в третьей части: это четыре эпиграммы («К портрету Жуковского» и «К портрету ***», «История стихотворца» и «К.А.Б.»), отрывки из «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника» и «Цыган», а также Смерть Олега».

Проданная на торгах книга писателя, журналиста, филолога и издателя Николая Ивановича Греча (1787-1867 гг.) впервые увидела свет в 1819-1822 гг. Она имела большой успех и рассматривалась современниками, как ценный вклад в изучение русской литературы. Не удивительно, что спустя несколько лет последовало ее второе издание.

Все части состоят из теоретических статей самого Греча и обширных отрывков из сочинений русских писателей конца 18 и начала 19 вв. В первых двух изданиях «Учебной книги» были опубликованы произведения Карамзина, Фонвизина, Ломоносова, Гнедича, Булгарина, Шаховского и др., а также прозаические переводы Жуковского, Батюшкова, Вяземского и многих российских писателей.

Последние две книги посвящены поэзии. В третьей части содержатся прижизненные поэтические публикации произведений Батюшкова, Вяземского, Жуковского, Дельвига, Давыдова, а на 51 странице помещено нехарактерное для творчества Карамзина стихотворение «Осень». В последней части напечатаны отрывки из «Горя от ума» Александра Грибоедова и аж 40 басен Ивана Крылова.

Но стоит заметить, что именно второе издание всегда ценилось у библиофилов особенно – из-за публикаций произведений Пушкина.

«Полного экземпляра мне видеть не удалось»

Выкуплен за 140 000 рублей раритетный комплект русского карикатурного альбома «Ералаш» Михаила Неваховича (Санкт-Петербург, 1846 г., выпуск за первый год издания) в современном полукожаном переплете и карандашными пометками изображенных современников.

Иллюстрированный сатирический журнал «Ералаш» Неваховича, известного варшавского банкира, а вместе с тем, драматурга и переводчика, выходил в Петербурге с 1846 по 1849 годы. Всего издано 16 выпусков, в которых отражались различные стороны петербургской общественной жизни, литературы, искусства. Затрагивал «Ералаш» и социально острые вопросы: винные откупы, показную филантропию, проделки аферистов и т. п. В первом номере отражены вопросы современного образования, физиологии пьянства, охоты, петербургских дач и гуляющих по Невскому проспекту и проч.

Как отзывался один из читателей-современников «Ералаша»: «весьма редкий и интересный по остроумным карикатурам на современников альбом… Полного экземпляра мне видеть не удалось».

Первое издание самой ленивой книги

Настоящей находкой для библиофилов стало первое издание двух частей романа «Обломов» Ивана Гончарова (Санкт-Петербург, 1859 г.). Обе предстали на торгах во владельческих полукожаных переплетах эпохи.

Книги встречаются чрезвычайно редко в силу того, что роман полностью «зачитывался».

Примечательно, что глава «Сон Обломова» была показана широкой публике уже в 1849 году, когда и опубликована в альманахе «Литературный сборник с иллюстрациями». Первая же публикация полного текста «Обломова» появилась только в 1859 году в журнале «Отечественные записки» (№ 1-4). А менее чем через полгода за ней последовало первое отдельное, исправленное издание романа.

Редкие книги уже выставлялись в «Литфонде», одна из продаж составила 130 000 рублей. На этом аукционе обе части первого издания «Обломова» ушли с молотка за 150 000 рублей.

Влюбленная Цветаева

Интерес у участников торгов вызвало издание Марины Цветаевой «Конец Казановы. Драматический этюд» (обл. О.С. Соловьевой, Москва, «Созвездие», 1922 г.).

Несмотря на то, что у книги в сохранности – только передняя часть издательской иллюстрированной обложки, а задняя оказалась утраченной, библиофилы оценили раритет в 40 000 рублей.

Как писала сама русская поэтесса Серебряного века Марина Ивановна Цветаева (1892 — 1941 гг.) об этом своем драматическом этюде: «Это не пьеса, это поэма, – просто любовь: тысяча первое объяснение в любви Казанове».

Прижизненный Маяковский

Первое прижизненное издание книги стихов Владимира Маяковского «Париж» (Москва, Московский рабочий, 1925 г.) в издательской обложке и оформленное советским графиком-плакатистом Александром Родченко«Литфонд» продал книгу за 22 000 рублей.

В книгу вошли стихотворения, написанные Маяковским с 1924 по 1925 годы, во время его пребывания в Париже. В столице Франции поэт пробыл с первых чисел ноября по 20 декабря 1924 года и участвовал в комиссии по созданию советского павильона на Всемирной Парижской промышленно-художественной выставке. Он встречался с одним из организаторов «Русских сезонов» Сергеем Дягилевым, присутствовал при перенесении праха Жана Жореса в Пантеон (по мотивам этого события написано стихотворение «Жорес»). Работа над циклом продолжалась до весны 1925 года, а во второй его половине и был выпущен сборник.

«Героини пьес Шекспира в гравюрах лучших лондонских художников»

Именно так называется издание с тридцатью искусно выполненными гравюрами портретов героинь произведений Шекспира: Джульетты, Офелии, леди Макбет, Клеопатры и других. Каждый лист иллюстрации сопровождают цитаты из соответствующих произведений, выпущенное в Париже в 19 веке на французском языке.

Книга «Shakespeare des dames. Galerie des femmes inspirées par les oeuvres dramatiques de Shakespeare, gravées par les premiers artistes de Londres» (Marchant, Ambroise Dupont, Rittner et Goupil, 1840) в издательском цельнокожаном переплете с золотым тиснением по обеим крышкам и корешку и тройным золотым обрезом покинула торги по ставке 36 000 рублей.

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