ЕКАТЕРИНБУРГ: Театры представят более двадцати постановок на фестивале сказок «Дикоросы»

На фестивале «Дикоросы» 21 театр со всей России представит постановки по сюжетам сказок. Увидеть несколько спектаклей, стать участником мастер-классов, посетить лекторий, купить сувенир от лучших мастеров и рукодельниц на ярмарке – наша идея идеального субботнего дня.

Фестиваль пройдет 4 июня в Парке ТРЦ «Радуга Парк». Среди участников театральной платформы труппы из 7 городов: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска, Черноисточинска, Ялуторовска, Екатеринбурга и Ирбита. Последний представляет Ирбитский Драматический Театр им. А. Н. Островского с музыкальной сказкой «Пойди туда, не знаю куда» – веселой историей про удалого стрельца Андрея, его красавицу суженую Марьюшку, Царя-самодура, скрягу Воеводу, веселую Бабу Ягу, неуклюжего Медведя и других героев.

Независимый музыкально-визуальный спектакль «Голос Сказки» – это новый формат чтений, погружающий в фантастический мир сказки и атмосферу волшебства. О чем может рассказать Голос Сказки? О чудесах, подвигах и, конечно, любви. Знакомые с детства герои – хитрая Лисичка, Красавица Зима, Братец Месяц, Ясное Солнышко и даже настоящий Оборотень – окажутся в водовороте настоящих приключений в загадочном Ином мире. Актриса Молодежного театра на Фонтанке Марина Ордина под живую гусельную музыку от Катерины Зубаревой и яркие образы песочной анимации прочтет волшебные сказки Велты Кирьяковой по мотивам славянского фольклора. Миллиарды песчинок, оживлённые фантазией художника Веры Лекомцевой, нарисуют захватывающий мультфильм, в котором, как и в традиционных народных сказках, добро обязательно победит зло и восторжествует любовь.

Уличный театр «Небесная карусель» устроит «Балаган», соединив в спектакле петрушечную комедию, музыкальную интермедию, Собаку Стозубую, Кузнеца Кузю с подругою, волшебную наковальню – оживший лубок на холсте города из невидальни. 0+

Полный список театров-участников: Театральная платформа «В центре», Детский театр им. Л. К. Диковского, Театр-игра «Ку-кушка», «Нетеатр», «Альфорус», Открытый студийный театр, Детский театр «Мы», Ирбитский Драматический Театр Им. А. Н. Островского, Екатеринбургский театр кукол, Уличный театр «Небесная Карусель», «Мир на ладошке», Театр куклы и актера «Пиноккио», Детский театр «Три апельсина», Факультет современного танца, Студенты ЕГТИ, содружество театров «Фарандола» (музыкальные театры «Радуга» и «Подсолнухи»), Центр современной драматургии, «Петрушка», «Алиса» и один независимый песочный спектакль.

Для особенных почитателей театра объявлен набор в театральную лабораторию «Дикоросы». За 6 часов под руководством режиссеров Ильи Калина и Александра Вахова гости фестиваля создадут два уникальных спектакля по мотивам малоизвестных сказок народов Урала.

Илья Калин – актёр, режиссёр Центра современной драматургии, автор и руководитель независимого театрального проекта Свободный театр имени Саманты Смит, музыкант, педагог. Александр Вахов – режиссер-постановщик, театровед. На его счету 25 постановок для различных театров и лабораторий. В настоящее время работает в Коляда-театре.

Полная программа фестиваля доступна на сайте https://dikorosyfest.ru .

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