Эксклюзивная премьера фильма «Расправляя крылья» состоялась в онлайн-кинотеатре KION

8 мая в онлайн-кинотеатре KION состоялась эксклюзивная премьера фильма «Расправляя крылья». Военная мелодрама режиссера Ольги Музалевой посвящена истории боевой летчицы Анны Петровой. Главные роли фильме сыграли Катерина Шпица, Александр Горбатов, Михаил Тройник и Сергей Пускепалис.

1943 год. Анна Петрова – боевая летчица, которая получила тяжелую травму позвоночника после того, как противник сбил ее самолет. Она вернулась в тыл и работает ведущим инженером на авиационном заводе, где готовят к испытаниям новые самолеты «Кречеты».

Руководство завода, не зная о последствиях ее травмы, поручает Анне вместе с майором Зотовым перегнать опытный образец «Кречета» на фронт для боевых испытаний.

Кроме желания одержать победу над врагом и вернуться домой с победой, Анна преследует и личную цель. Она настроена поквитаться с майором Бриггелем – немецким летчиком «Черного Мессера», из-за которого погиб ее возлюбленный. Несмотря на суровое время, тяжелые испытания, внутреннюю боль и горечь утрат, преодолевая желание мстить за тех, кого потеряли, Анна и Зотов открываются друг другу.

«Расправляя крылья» – это мелодрама о женщине на войне, чья молодость, а вместе с ней и первые чувства, и трагические потери пришлись на суровое время. Анна Петрова прошла путь от мечтаний о небе до грандиозных полетов, от тяжелой травмы до работы в тылу, а затем снова стала пилотом самолетов, мощных машин, созданных для приближения победы в кровопролитной войне. «Фильм подчеркивает роль женщин в Великой Отечественной войне и тот неоценимый вклад, который они внесли в победу», - говорит генеральный продюсер фильма Анастасия Шипулина. Кроме того, «Расправляя крылья» – это и эпический военный фильм с захватывающими пролетами самолетов под музыку композитора Игоря Бабаева и опасными актерскими трюками.

Анну сыграла популярная актриса Катерина Шпица («Экипаж», «Поддубный», «Полярный», «Метро», «Топи»), а майора Зотова, вместе с которым Анна отправлялась в первые полеты после травмы – Александр Горбатов («Шаляпин», «Коса», «Содержанки», «Капкан на судью»). Одну из своих последних ролей в фильме исполнил актер Сергей Пускепалис, погибший в 2022 году. Также в драме снялись Михаил Тройник («Вызов», «Чики», «Хандра»), Кирилл Гребенщиков («Тест на беременность», «Анна Каренина») и юная актриса Василиса Немцова («Балканский рубеж», «Эпидемия»).

Режиссер Ольга Музалева («Далеко от войны», «А у нас во дворе») сняла военную мелодраму по сценарию Юсупа Разыкова, самобытного автора, многократного лауреата фестиваля «Кинотавр» за фильмы «Керосин» и «Турецкое седло», лауреата премии международной ассоциации кинокритиков в Карловых Варах за драму «Стыд». Соавторами Разыкова стали сценаристы Сергей Иванов и Виталий Андреев. Оператором картины выступил Петр Духовской («Дикое поле», «Чук и Гек», «Седьмая симфония», «Спитак», «Мешок без дна»).

Катерина Шпица, актриса:

– Я уже не впервые работаю с режиссёром Ольгой Музалевой и оператором Петром Духовским. Как и прежде, послевкусие от сотворчества прекрасное. Хорошие отношения у нас сложились и с Александром Горбатовым. Мы, как мне кажется, сразу поняли друг друга, поддерживали возникающие у нас обоих идеи. Надеюсь, это впечатление взаимно. Да и вообще актёрский ансамбль в картине сложился замечательный. С каждым артистом было приятно поработать. Особенным воспоминанием навсегда останутся сцены с Сергеем Пускепалисом. Верю, что наша история о любви и дружбе, долге и совести в реалиях Великой Отечественной войны найдет тёплый отклик в сердцах зрителей. Думаю, каждого тронет своё. Я в этот раз в особенном волнении, потому что впервые записала официальный оригинальный саундтрек к фильму.

Михаил Тройник, актер:

– Военный фильм про летчиков времен Великой Отечественной войны — важное и ответственное для актера событие. Мой персонаж в этой картине — человек со сложным характером, неврастеническая личность. Это была непростая работа, но очень интересная! Консультантами на съемочной площадке выступали профессиональные летчики, поэтому была возможность не только побывать в кабине самолета, но и пообщаться с мастерами, буквально посвятившими жизнь небу. Хочется отметить прекрасный актерский состав — Александр Горбатов, Максим Севриновский, Катерина Шпица, Кирилл Запорожский. На съемках мне также посчастливилось поработать с выдающимся актером и режиссером Сергеем Пускепалисом, который трагически погиб, спустя некоторое время после. Для меня была важна встреча с этим человеком.

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