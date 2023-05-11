В Санкт-Петербурге завершились съемки исторического детектива «Большой дом»

Съемки восьмисерийного художественно-документального исторического детектива «Большой дом» завершились в Санкт-Петербурге. Режиссером проекта, в основу сюжета которого легли реальные расследования сотрудников Ленинградского управления КГБ, выступил Егор Михалков-Кончаловский. Производством сериала занимается кинокомпания «Спбтвцентр» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Проект выйдет на одной из онлайн-платформ в сентябре 2023 года.

По сюжету подполковнику КГБ Михаилу Широкову (Борис Хвошнянский) сообщают, что в Ленинграде замечен его давний враг Александр Строганов по кличке Граф, бывший каратель и диверсант, работавший во время войны на немецкую разведку. При помощи остатков белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и «крота» в рядах милиции, он должен был осуществить изощренный план по уничтожению города. Задание – взрыв пяти символов революции, главной целью из которых был Большой дом. Юный Михаил Широков, тогда еще оперативный сотрудник НКВД и его учитель старший лейтенант Еремеев, предотвращают эту катастрофу, все заговорщики уничтожены, но Графу Строганову удается уйти. В 1965-ом подполковник Широков проверяет всех Строгановых, ныне проживающих в Ленинграде. Подозрение падает на киномеханика Строганова. И действительно, он и его жена Лора заброшены в СССР американской разведкой. Их цель - похищение крупного физика - ядерщика и вывоз его за границу. Широков и его группа идут по следу.

«Уголовные дела обычно в архивах описаны скупо. Драматичность ситуации, которая в нашем фильме присутствует, конечно, приходилось отчасти додумывать. Мы сняли картину по мотивам нескольких реальных уголовных дел, подчиняя некоторые их обстоятельства жанру фильма. «Большой дом» — это политический детектив, исторический детектив. А это требует появления в сюжете загадок, тайн, которые являются элементами триллера или детектива. Сразу отмечу, у нас нет задачи прославлять КГБ или НКВД. Мы просто хотим честно взглянуть на их работу во время Великой Отечественной войны. Герои фильма – люди, сочетающие в себе как положительные, так и отрицательные черты. Как в обычной жизни», - пояснил режиссер-постановщик и соавтор сценария Егор Михалков-Кончаловский.

В основу сюжета легли реальные расследования сотрудников Ленинградского управления КГБ. Федеральная служба безопасности по Петербургу и Ленинградской области предоставила архивные документы. Авторы сценария работали с ними три месяца.

«Идею «Большого дома» я вынашивал более 10 лет. В 2012 году я познакомился с историческими фактами о банде «Зигзаг», коллаборационистах, которые в блокаду пытались подорвать продуктовую стабильность в Ленинграде. Они подделывали продуктовые карточки. К этому уголовному делу в сценарии мы добавили еще дела, с которыми удалось нам познакомиться. В итоге восемь серий нашего фильма – это фактически четыре остросюжетных детектива, которые объединены одной сквозной сюжетной линией», - рассказал продюсер детектива Павел Зубенко.

Зрители увидят на экране: два разных исторических периода – начало 40-х и середину 60-х годов прошлого века, более 400 костюмированных сцен с впечатляющими декорациями и гримом, свыше 70 задействованных актеров.

В главных ролях заняты: Виталий Кищенко, Артур Ваха, Никита Волков, Борис Хвошнянский, Илья Коробко, Карина Разумовская, Сергей Мигицко, Александр Лыков и другие. Две эпизодические роли сыграют режиссер и один из авторов сценария.

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