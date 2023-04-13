В Третьяковской галерее пройдут два дня премьерных кинопоказов документальных фильмов о Рудольфе Нурееве

Международный культурный проект «Нуреевские сезоны» продолжается. По многочисленным просьбам зрителей будут проведены дополнительные кинопоказы премьерных документальных фильмов Кинокомпании «Свой почерк» в кинозале Третьяковской галереи. Автор и режиссер цикла - неоднократный лауреат ТЭФФИ Татьяна Малова.

18 апреля в 17:00 откроет цикл о легендарной звезде мирового балета Рудольфе Нурееве документальный фильм «Рудольф Нуреев. Мятежный демон». Этот фильм 2012 года рассказывает о том, как русский танцовщик воодушевлял Париж, электризовал Лондон, заставлял волноваться сердца американцев, канадцев, итальянцев, австралийцев. Через воспоминания его друзей, коллег, балетных критиков Парижа, Санкт-Петербурга, Уфы, Москвы, Казани и рассказчика фильма народного артиста России Андриса Лиепы, который, не смотря на запреты власти, встречался и дружил с Рудольфом Нуреевым, перед глазами зрителей оживает тернистый путь артиста, выходца из семьи, бесконечно далекой от балета, до зрелого мастера, звезды классического и современного балета, возглавившего балетную труппу Парижской национальной оперы (Гранд Опера).

18 апреля в 19:00 продолжит цикл демонстрация премьерных фильмов «Рудольф Нуреев. Последний Танец» и «Рудольф Нуреев. Возвращение».

Документальный фильм «Рудольф Нуреев. Последний Танец» повествует о последнем выступлении Рудольфа Нуреева на сцене Венгерской национальной оперы, где он исполнил небольшую партию Ангела в балете «Христофоро», который был посвящен открытию Христофором Колумбом Америки. На эту роль Рудольфа пригласил его старинный друг Роланд Бокор. Все съемки фильма проходили в естественных декорациях Будапешта. В фильме представлены документальные свидетельства от партнеров Нуреева по балету «Христофоро», таких как Теодора Бан, Мария Аради, Индико Понгор, Дёрдя Сакай. Для них приезд такой большой звезды, пусть в возрасте и уже больного, стал большим событием.

В фильме «Рудольф Нуреев. Возвращение» рассказывается о моментах визитов звезды балета на Родину в конце жизни. Первый из них состоялся спустя 26 лет после того, как в 1961 году Нуреев принял в аэропорту Париж-Ле Бурже не простое для себя решение остаться за рубежом. Власти на 72 часа разрешили Рудольфу Нурееву приехать на Родину, чтобы проститься в Уфе с умирающей матерью. Второй приезд легендарного артиста состоялся в 1989 году уже в Ленинград, куда его пригласил художественный руководитель балета Кировского театра Олег Виноградов, чтобы станцевать партию Джеймса в балете «Сильфида». В 1992 году по приглашению директора Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Рауфаля Мухаметзянова Нуреев дважды приезжает в Казань в марте и мае в новом амплуа – дирижера. Воспоминаниями в фильме про эти краткие визиты на закате своей жизни поделились его друзья, одноклассники, коллеги.

19 апреля в 16:30 завершит цикл Кинокомпании «Свой почерк» премьерный показ документального фильма «Рудольф Нуреев. Нездешний остров». В фильме рассказывается о прекрасном острове Ли Галли, который Нуреев приобрел в конце 80-х годов. Это была его золотая мечта еще с тех времен, когда он приехал впервые в Италию в составе балетной труппы маркиза де Куэваса. «Хочу опустить уставшие ноги в море», - мечтал Рудольф Нуреев. Уже с середины 60-х годов Нуреев активно работает на различных сценах Италии. В 1965 году в Миланском театре оперы и балета «Ла Скала» он поставил как балетмейстер «Лебединое озеро». В 1981г. Нуреев с успехом танцевал на сцене Римского театра оперы и балета главную партию в собственной постановке спектакля «Марко Спада» и к концу 80-х он уже приезжал на обустроенный по его вкусу собственный остров Ли Галли на юге Италии. Более того, он хотел создать здесь мировой Центр балета для молодых дарований. Но этой мечте не суждено было сбыться из-за его ранней смерти.

В фойе кинозала зрители смогут ознакомится с фотовыставкой «Рудольф Нуреев. Возвращение». В хронологическом порядке выстроен маршрут посещения знаковых для него мест: Уфы, Ленинграда и Казани. В тот период для журналистов был дан негласный приказ не снимать пребывания мировой звезды балета в Советском Союзе, поэтому очень ценны для истории эти немногочисленные документальные свидетельства очевидцев событий тех лет. Фотохудожник Фарит Губаев в мае 1992 года по счастливой случайности оказался в Казани на балете «Щелкунчик» Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, в котором и дирижировал оркестром в этот день Рудольф Нуреев, зашел в гримерку и запечатлел великого артиста во время отдыха после окончания спектакля. Почти тридцать лет фотоснимки, сделанные в гримерке, лежали в личном архиве автора и не выставлялись для широкой публики. На выставке эти работы демонстрируются впервые. Также посетители увидят фотографии из архивов Академии русского балета имени А.Я. Вагановой и Российского информационного агентства ТАСС (автор Юрий Белинский), Башкирского государственным театром оперы и балета и Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Информация о кинопоказах размещена на сайте кинозала Третьяковской галереи

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