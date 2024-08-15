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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUЭксклюзивные ремиксы радио DFM на «Яндекс. Музыке» послушало более 4,5 млн человек

Эксклюзивные ремиксы радио DFM на «Яндекс. Музыке» послушало более 4,5 млн человек

editor
By editor
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DFM-Яндекс-музыка

Ремиксы радио DFM, размещенные на популярном музыкальном сервисе «Яндекс. Музыка», за прошедший месяц послушало 4 500 000 пользователей.

Плейлист радиостанции на сервисе состоит из авторских уникальных танцевальных ремиксов, созданных диджеями радио DFM. Это переработки популярных российских и зарубежных хитов для танцевального настроения.

В плейлисте Радио DFM на «Яндекс. Музыке» собраны все фирменные миксы, которые можно услышать и в эфире.

«Мы благодарим наших слушателей за эту красивую юбилейную цифру, ведь она стала возможной именно благодаря им, – говорит программный директор радио DFM Михаил Кортиков. – Радио DFM – зажигательное, позитивное, танцевальное, и мы гордимся тем, что его продолжение в диджитал- пространстве нашло такой горячий отклик у аудитории».

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