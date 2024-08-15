Эксклюзивные ремиксы радио DFM на «Яндекс. Музыке» послушало более 4,5 млн человек

Ремиксы радио DFM, размещенные на популярном музыкальном сервисе «Яндекс. Музыка», за прошедший месяц послушало 4 500 000 пользователей.

Плейлист радиостанции на сервисе состоит из авторских уникальных танцевальных ремиксов, созданных диджеями радио DFM. Это переработки популярных российских и зарубежных хитов для танцевального настроения.

В плейлисте Радио DFM на «Яндекс. Музыке» собраны все фирменные миксы, которые можно услышать и в эфире.

«Мы благодарим наших слушателей за эту красивую юбилейную цифру, ведь она стала возможной именно благодаря им, – говорит программный директор радио DFM Михаил Кортиков. – Радио DFM – зажигательное, позитивное, танцевальное, и мы гордимся тем, что его продолжение в диджитал- пространстве нашло такой горячий отклик у аудитории».