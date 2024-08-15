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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ВДНХ получила наибольшее количество наград в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства»

editor
By editor
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вднх конкурс

В Москве подвели итоги конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». ВДНХ представила самое большое количество объектов культурного наследия — шесть павильонов. Главная выставка страны получила наибольшее количество наград в разных номинациях среди других участников конкурса.

Конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» проводил Департамент градостроительной политики г. Москвы. В этом году состоялся 25-й, юбилейный конкурс.

Диплом и статуэтку за победу в номинации «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования» получил павильон №1 «Центральный» на ВДНХ.

Этот же павильон был удостоен еще одного диплома и статуэтки за победу по итогам конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» в проекте «Активный гражданин» (номинация «Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования»).

Кроме того, специальный приз и диплом за вклад в сохранение культурного наследия был присужден комплексу из шести павильонов ВДНХ. Это самое большое количество объектов культурного наследия, поданное на конкурс от одного участника. Награду вручил генеральному директору ВДНХ Сергею Шогурову Мэр Москвы Сергей Собянин.

ВДНХ представила шесть объектов культурного наследия: павильоны №1 «Центральный», №15 «Радиоэлектроника и связь», №31 «Геология», №44 «Кролиководство», №51 «Мясная промышленность» и №59 «Зерно».

В этой номинации участвовали 19 претендентов, включая ВДНХ. Всего в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» было представлено более 140 объектов строительства и реставрации.

Конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» — это уникальное в строительной сфере и не имеющее аналогов состязание, целью которого является выбор лучших объектов, построенных в Москве. Мероприятие способствует формированию благоприятных условий для инвестиционно-строительной деятельности в Москве, стимулирует рост профессионализма в отрасли и является важной составляющей реализуемой в столице градостроительной политики.

В 2023 году павильон №1 «Центральный» стал лауреатом Международной архитектурной премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации объекта культурного наследия ХХ века». За награду в премии «Золотой Трезини» каждый год соревнуются проекты со всего мира. В 2023 году в ней участвовало 1229 проектов из 72 стран.

О павильоне №1 «Центральный»

Павильон №1 «Центральный» построен в 1954 году, архитекторы — Ю.В. Щуко и Е.А. Столяров. До 1963 года назывался «Главный». Это одно из самых главных и наиболее монументальных сооружений Выставки. Общая высота здания вместе со шпилем достигает 97 м, а общая площадь — 9378,2 кв. м. Архитектура павильона отсылает к лучшим примерам русской классической архитектуры. Его ступенчатая высотная композиция завершена шпилем со звездой, а трехъярусная композиция, торжественность и стиль навевают образы памятников русского ампира. Экспозиционное пространство состоит из центрального зала и связанных с ним восьми выставочных.

В ходе реставрации павильона специалистам удалось вернуть зданию исторический облик 1954 года. Общая площадь ремонтных и реставрационных работ фасадов и внешнего декоративного убранства памятника превысила 15 тысяч кв. м.

В прежнем виде предстали шпиль и золотая звезда, венчающие павильон. Были восстановлены четыре скульптурные композиции авторства Георгия Мотовилова, изображающие рабочего и колхозницу.

Специалисты воссоздали одну из семи подлинных дверей, заменили на воссозданные по архивам 88 окон, тонировали под позолоту ленты и гербы. Воспроизвели и вернули на исторические места медальоны с гербом Карело-Финской ССР, висевшие на фасаде до 1956 года. Также восстановили залы Революции, Колхозов, Совхозов и МТС, Победы, Сталинской Конституции и Науки.

В апреле 2014 года за фальшстенами в павильоне был обнаружен горельеф скульптора Е.В. Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!». Он считался безвозвратно утерянным около 40 лет. В сентябре 2014 года в том же павильоне обнаружили масштабное произведение искусства работы Александра Герасимова. Это картина «Второй Всесоюзный съезд колхозников и ударников труда 1935 года». В числе других находок в павильоне «Центральный» — монументальная живопись 1958 года, представляющая сцены работ в различных отраслях народного хозяйства. Среди них — сцена уборки урожая с изображением комбайна, обнаруженная на стене в зале «Машинно-тракторная станция». На другом фрагменте фрески неизвестный художник изобразил завод. В павильон также была возвращена картина Б.В. Щербакова 1958 года «Молочно-мясное животноводство в СССР».

В рамках Международной выставки-форума «Россия», которая проводилась на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года, в павильоне №1 «Центральный» можно было посетить экспозицию «Первые в России — стране возможностей».

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