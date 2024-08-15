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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUВ HiFi-стриминге Звук появилась возможность донатить любимым артистам

В HiFi-стриминге Звук появилась возможность донатить любимым артистам

editor
By editor
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звук

HiFi-стриминг Звук представил новый раздел «Актуальное» на странице артиста, где стали доступны закреплённые релизы с сообщением для фанатов и функция донатов. У слушателей появилась возможность переводить средства музыкантам, а также получать от них ещё больше уникального контента.

Стриминговый сервис обновил своё приложение СТУДИО, предоставив слушателям новые инструменты для поддержки любимых артистов онлайн. Принять участие в создании творчества любимого исполнителя стало проще: достаточно нажать кнопку «Поддержать», которая доступна в новом разделе. Благодаря финансовой поддержке от фанатов, музыкант сможет снять новый клип, создать мерч или запустить новый креативный проект. Все средства будут поступать ему напрямую.

Кроме того, слушатели получили ещё одну точку прямого контакта с артистом — в закрепе поклонники смогут увидеть именно тот релиз, на который артист хочет обратить внимание в текущем месяце, а также прочитать личное сообщение, оставленное для фанатов.

«В первую очередь раздел «Актуальное» позволит слушателям сказать “спасибо” любимому артисту за те эмоции, которые дарит его музыка. Музыкантам очень важно напрямую взаимодействовать со своими фанатами, чувствовать их любовь и поддержку — именно это мотивирует их заниматься творчеством. Поэтому мы решили дать нашим пользователям ещё один инструмент, который позволит реализовать любые креативные идеи», — прокомментировала Екатерина Комиссарова, директор по развитию приложения для артистов СТУДИО и работе с талантами в HiFi-стриминге Звук.

Звук продолжает масштабировать стратегию поддержки и развития творчества, соединяя между собой артистов и их поклонников онлайн и офлайн. С одной стороны, аудиосервис предоставляет цифровую площадку для распространения музыки на многомиллионную аудиторию. С другой — у Звука есть приложение для артистов СТУДИО, где музыкантам и их командам доступны технологичные инструменты для продвижения творчества и аналитики.

Кроме того, Звук создаёт офлайн-инструменты для коммуникации исполнителей и их команд с представителями музыкальной индустрии, лейблами, журналистами и лидерами мнений. В этом году компания запустила одну из самых популярных презентаций музыкальных релизов «Вечерний Звук» и дважды провела мероприятие в поддержку хип-хоп музыкантов «ТруБит». Также приложение СТУДИО регулярно проводит образовательное мероприятие СТУДИЙНИК для молодых исполнителей и представителей индустрии, создавая площадку для нетворкинга.

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