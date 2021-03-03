«Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» – Фонд им. Миклухо-Маклая запускает новый образовательный проект

У молодого поколения россиян впервые появилась уникальная возможность пройти по следам Миклухо-Маклая и разработать собственный проект экспедиции на о. Новая Гвинея, благодаря образовательно-просветительскому проекту «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая»!

Фонд им. Миклухо-Маклая при экспертной поддержке Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН в год науки и технологий запустил проект, приуроченный к 175-летней годовщине выдающегося российского путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая.

«Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» – проект, созданный на основе уникальных архивных материалов легендарных экспедиций, совершенных в XIX веке выдающимся путешественником Н. Н. Миклухо-Маклаем на о. Новая Гвинея, а также современных научно-исследовательских экспедиций по следам ученого, прошедших в конце XX – начале XXI века, позволяет погрузиться в увлекательный мир исследований о. Новая Гвинея, а также познакомиться с преемственностью изучения данного региона современными исследователями и учеными, в том числе Н.Н. Миклухо-Маклаем-младшим.

Подготовленные в рамках проекта образовательно-просветительские мероприятия: интерактивные выставки, цикл лекций, научно-популярные фильмы, научно-популярное издание в печатном и электронном виде, интернет-библиотека с подбором книг о российских исследователях региона, интернет-страница проекта, в комплексном подходе позволят принять участие во всероссийском одноименном конкурсе по разработке собственного проекта современной экспедиции на о. Новая Гвинея. Благодаря как очному, так и дистанционному формату проведения мероприятий, «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» является доступным и актуальным для любого региона нашей страны.

Основная цель проекта — образование и просвещение молодежи в области истории российских исследований в регионе Южных морей, мировой географии и топонимики. Он позволит обеспечить молодым людям всесторонние знания по данной тематике и будет способствовать всестороннему интеллектуальному развитию.

Комплекс мероприятий, разработанный учеными РАН, познакомит учащихся всей страны с ролью и местом России в мировых географических исследованиях, позволит привлечь молодое поколение к исследовательской работе, осознать значимость работы ученых и возобновить изучение данного региона. Благодаря ознакомлению с представленными материалами, полученным знаниям, каждый сможет попробовать себя в роли настоящего исследователя, смоделировать свою современную экспедицию на Берег Маклая и принять участие во всероссийском конкурсе, зарегистрировавшись на сайте.

Итоги всероссийского конкурса «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая» подведут 17 июля, в день рождения исследователя, который в России признан профессиональным праздником этнографов.

Данный проект является уникальным событием в России, подготовлен Фондом им. Миклухо-Маклая при поддержке Фонда президентских грантов, научной и экспертной поддержке Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН.

Узнать подробнее о проекте и конкурсе #ЭкспедицииТрехВеков можно по предложенной ссылке http://expedition.mikluho-maclay.ru .

Фото предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая www.mikluho-maclay.ru

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