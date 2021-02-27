GeekBrains запускает новый факультет режиссуры кино

За 12 месяцев обучения на факультете студенты узнают, как создается фильм — от идеи до съемок. Участники снимут свой первый короткий метр в формате пилотной серии веб-сериала. Обучение стартует 22 марта.

Программа подойдет тем, кто идет учиться с нуля и имеет минимальный опыт съемок, начинающим режиссерам и специалистам, работающим в смежных областях: например, на телевидении, в рекламе или маркетинге.

Преподаватели дадут участникам курса базу: расскажут об истории российского и зарубежного кино, основных режиссерских приемах, о жанрах и категориях фильмов, монтаже и работе на съемочной площадке. Студентов ждет практика на основе реального производственного процесса. На курсе они самостоятельно напишут сценарий, пройдут питчинг и по итогам обучения снимут пилотную версию веб-сериала. В программе факультета также — разработка, выбор творческой группы и актеров.

Преподаватели – практикующие эксперты из индустрии кино: Лала Рустамова (автор курса, руководитель продюсерского центра BAZELEVS по русскоязычным проектам: «Бык», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Борис Гуц (кинорежиссер, сценарист, продюсер: «Смерть нам к лицу», «Фагот»), Мария Нефедова (сценарист, редактор: «Алиса знает, что будет», «Я иду искать»), Александр Хачко (режиссер монтажа: «Личный номер», «Тариф Новогодний») и другие.

Поступить в GeekUniversity можно без технического образования. Обучение платное. Курс стартует 22 марта. Записаться на факультет можно на официальном сайте.

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