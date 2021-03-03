Как совместить роли мамы и travel-фотографа? Творческая встреча с Ольгой Мичи

Как совместить звание «Мама» и профессиональный успех? И можно ли оставаться в роли заботливой и внимательной, когда в твоем ежедневном плане – командировки, съемки, зарубежные путешествия, премьеры фильмов и напряженная работа?

Проект «Родительский университет: PRO-Родители» ГК «Просвещение» приглашает на встречу с женщиной, которая знает ответы на эти вопросы, потому что за плечами у нее – путешествие по 70 стран мира и любимые сын и муж.

4 марта в 19:00 состоится очная встреча со знаменитой фотохудожницей и профессиональный travel-фотографом Ольгой Мичи, автором множества художественных проектов, документальных фильмов и телепередач, членом Творческого Союза Художников России и Русского географического общества.

Тема встречи «Мама & фотохудожник. Как совместить родительство и профессиональный успех?» предполагает активное и яркое обсуждение родительских компетенций и богатого профессионального пути Ольги – от Центральной Америки до Индонезии и обратно к семье.

«Сначала я, как и все девочки, мечтающие о принце, нашла своего суженого, вышла замуж и родила сына. Муж никогда не ограничивал меня ни в свободе перемещения, ни в выборе мест, но сам был привязан к дому. Так что первые шаги в далекие страны я совершала сама…», – признается член International Women’s Forum за мир и свободу (IWF) Ольга Мичи.

«Меня часто спрашивают о том, почему я езжу в Богом забытые места, снимаю различные племена, – говорит Ольга Мичи. – Почему не снимаю выдающиеся памятники культуры? И я отвечаю, что эти памятники как стояли, так и будут стоять. А племена уходят в прошлое. То же самое происходит с семьей – у вас есть ограниченное время, чтобы проживать важные моменты со своими родными, делать то, что нравится. Нужен или маховик времени, чтобы быть в двух местах одновременно, или навык распределения ресурсов и времени – без “жертв” и слова “должен”».

Встреча состоится в формате открытой лекции и дискуссии. К участию приглашаются как родители, так и все заинтересованные слушатели – начинающие и профессиональные фотографы, блогеры и создатели собственных проектов.

Мероприятие пройдет по адресу Никитский бульвар 15/16, на площадке «ГЕРОИ – территория возможностей». Вход по обязательной регистрации: https://heroescamp.ru/pages/roditelstvo.html

Для зрителей из регионов будет доступна онлайн-трансляция.

Встреча организована проектом «Родительский университет: PRO-Родители» ГК «Просвещение», проектом ГЕРОИ при поддержке Фонда Яны Поплавской.

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