Экспедиция «Школа мечты» завершила отбор участников и стартует 16 октября! Эксперты проекта отобрали 15 счастливчиков – будущих архитекторов и дизайнеров студентов старших курсов российских ВУЗов – для участия в экспедиции «Школа мечты». Всего проект получил более 300 заявок из 51 региона России.

Экспедиция «Школа мечты» — часть большого межвузовского проекта «Открываем Россию заново», который реализует Высшая школа экономики и президентская платформа «Россия – страна возможностей» при поддержке Минобрнауки. «Школа мечты» запущена по инициативе Федерального штаба общественного контроля за федеральной программой по капремонту школ при поддержке Общественной палаты Российской Федерации и Министерства Просвещения как ответ на запрос родительского,детского и педагогического сообществ на современные решения для школьных пространств. Для студентов — участников экспедиции — это редкая возможность соединить креативное путешествие, новые профессиональные знания и актуальный социальный запрос, который касается каждого жителя страны.

По итогам экспедиции предполагается создать банк практических решений в помощь школам для организации комфортной, безопасной и современной образовательной среды, которая вдохновляет, мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты.

Проект стартует 16 октября 2022 года, на старте экспедиции участники встретятся с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил: «Скоро начнется вторая волна капитальных ремонтов школ, и уже сейчас понятно, насколько важно к реализации Программы привлекать профессионалов, в том числе, на этапе подготовки дизайн-проекта. Дизайнер-проектировщик это тот, кто сможет, учитывая пожелания всех участников образовательного процесса — детей, родителей, педагогов и администрации школы — предложить оптимальные, грамотные решения для преобразования (перезагрузки) школьных пространств, помочь всем заранее договориться об образе результата. Современный дизайн школьных пространств напрямую влияет на результат обучения, повышает привлекательность школы в глазах детей и родителей, обеспечивает эргономичность и многофункциональность школьного пространства, а главное – оно увеличивает вариативность образовательных методов, дает свободу учителю и ученику в освоении мира знаний и практик».

Одна из задач экспедиции – сформировать сообщество амбассадоров нового подхода к ремонту школ, знающих современные подходы к организации школьных пространств и владеющих принципами соучаствующего проектирования.

По словам идеолога проекта «Школа мечты» Натальи Кравченко, председателя комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты Российской Федерации, в России практически нет специалистов в области социально ориентированного дизайна. Ещё меньше их в сегменте проектирования современных образовательных пространств.

— «Мне встретилась всего одна магистратура в Московском педагогическом ВУЗе (МГПУ) по этому направлению… Нашей школе сегодня очень не хватает таких специалистов. Экспедиция «Школа мечты» — это приглашение мотивированным студентам, архитекторам и дизайнерам соприкоснуться с невероятно интересной сферой и, возможно, выбрать ее основным направлением своего профессионального развития. Безусловно, мы также рассчитываем, что участники применят полученные в рамках экспедиции знания в рамках реализации Федеральной программы по капремонту школ и помогут преобразовать школьные пространства по всей стране», — подчеркнула Наталья Кравченко.

Мечты детей силами молодых дизайнеров организаторы экспедиции намерены превратить в открытый банк креативных решений, а эти решения станут основой для проектов перезагрузки школ.

Участниками экспедиции «Школа мечты» станут студенты Ставропольского филиала ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» , Московского городского педагогического университета, Дальневосточного Федерального Университета, Московского государственного строительного университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Кабардино-Балкарского Государственного Университета, Донского Государственного Технического Университета, Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

Они посетят как школы, созданные по индивидуальным проектам, среди них — Гимназия им. Примакова, «Летово», «Новая школа», «Снегири», «Wunderpark», Инженерный корпус 548-ой московской школы, так и школы, построенные по типовым проектам, в которых удалось создать современные, уютные и функциональные образовательные пространства. Вместе с экспертами они исследуют международные и российские подходы к формированию и проектированию современной образовательной среды, освоят принципы социально-ориентированного дизайна и познакомятся с лучшими отечественными решениями по оборудованию и оснащению образовательных учреждений.

С детьми и подростками будут работать лучшие представители этого направления в дизайне — архитекторы компаний EduDesign, студии N.F. ARCH. STUDIO, Ed

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