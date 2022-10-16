Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина и другие звезды поздравили победителей фестиваля «Большая сцена 2022»

На главной сцене страны, в Государственном Кремлевском Дворце, вручили призы победителям и тем, кто занял гран-при во II Международном телевизионном фестивале «Большая сцена».

Гран-при фестиваля в направлении «хореография» получил коллектив балетной школы Fouetté из Перми. В направлении «вокал» победили Ангелина Сидоренко из Санкт-Петербурга и ансамбль «Лайк» из Новосибирска. Всем им вручили дипломы, памятные призы, а также статуэтки с символикой фестиваля. Кроме того, гран-призеры выступили со своими номерами на сцене ГКД, а солисты и коллективы, занявшие первую тройку призовых мест, выступили вместе со звездами российской эстрады.

«Поздравляю всех победителей «Большой сцены»! Занимайтесь творчеством — это очень важно. Поздравляю всех детей и их родителей! Вперед к своим мечтам и новым победам», — пожелала удачи всем конкурсантам Полина Гагарина.

Организатор мероприятия: АНО ДО «Школа эстрадного искусства Юрия Гончара» (участник конкурса Президентского фонда культурных инициатив). Партнер Школы эстрадного искусства Юрия Гончара — кастинг-платформа «Таврида.АРТ». Проект проводится при информационной поддержке журнала «7 Дней» и онлайн журнала DOLCE VITA.

Артисты, которые участвовали в гранд-финале: Полина Гагарина, Люся Чеботина, Мия Бойко, Ваня Дмитриенко, Жасмин, Анита Цой, Александр ШОУА&НЕПАРА, группа «Земляне», Диана Гурцкая, Дмитрий Колдун, Анет Сай, Вера Алдонина, Этери Бериашвили, Александр Еловских, Марк Тишман, Максим Завидия, Валерия Чайка и др.

Диана Гурцкая, певица, народная артистка России, член жюри фестиваля «Большая сцена»:

— За «Большую сцену» уже во многом говорит само название. Я бы хотела пожелать участникам чувствовать волшебство сцены, идти вперёд. Безусловно, это хорошая школа для детей. Каждый выход на сцену — волнительная и грандиозная история. Самое главное — дети должны достигать новых вершин, получать удовольствие от занятия музыкой. А наша задача заключается в том, чтобы помогать им и поддерживать. Каждый год я являюсь частью этого праздника: и как член жюри, и как исполнитель. Всегда с волнением и большим трепетом отношусь к этому конкурсу. Каждый из нас старается подарить частицу своего сердца, своей души детям и зрителям, а это очень важно.

Люся Чеботина, российская певица:

— На подобных конкурсах главное не думать о конкуренции, а только о своём выступлении. Очень часто дети ставят перед собой задачу выиграть, но мне кажется, что главное — это приобретённый опыт. Поэтому я желаю всем собрать волю в кулак, поставить перед собой цель показать, на что способны, и получать удовольствие. Тем, кто не занял призовые места, я хочу пожелать набрать больше классных материалов и кейсов на следующий год, конечно же, тренироваться, записывать себя на диктофон и слушать со стороны, готовиться и искать идеи для новых образов.

Миа Бойка, российская певица:

— Такие фестивали, как «Большая сцена» — это шанс для многих. Конкурсы — это круто! Если бы я в свое время участвовала в подобных мероприятиях, то, наверное, быстрее достигла бы успеха. Ведь если ты побеждаешь, у тебя появляется какая-то ступенька в карьере. А если нет — это хороший повод научиться не останавливаться на неудачах, делать выводы и идти дальше.

Ежедневные прямые трансляции конкурсной программы, а также полуфиналы фестиваля проводились в официальных сообществах проекта ВКонтакте и в Одноклассниках

Помимо конкурсных дней для всех участников фестиваля свои профессиональные мастер-классы провели артисты, продюсеры и педагоги: Этери Бериашвили, Алексей Радев, Татьяна Османская, Екатерина Осипенко, Ольга Самойленко, Елена Кипер и Екатерина Гусева.

Победители II Международного телевизионного фестиваля «Большая сцена»:

Номинация «Хореография»:

1 место – Дуэт FUSION Марк Скварка Игоревич и Татьяна Южик, г. Москва;

2 место – Валерия Медведева, г. Москва;

3 место – Ансамбль народного танца «Твой Успех».

Номинация «Вокал»:

Возрастная категория 6-8 лет – 1 место Адель Старостина, г. Москва;

Возрастная категория 9-13 лет – 1 место Арина Войтенко, Республика Беларусь;

Возрастная категория 14-16 лет – 1 место Максим Сухов, ДНР;

Возрастная категория 17-21 лет – 1 место Давид Пайрахманов, г. Озёрск;

Возрастная категория 22-30 лет – 1 место Группа DiaCapella, г. Москва.

Напомним, что фестиваль «Большая сцена» проходит в Москве второй год подряд. Это конкурс для талантливых детей, подростков и молодежи от 6 до 30 лет. Он дает возможность молодым исполнителям и танцорам в четырех возрастных категориях (дети, юниоры, подростки и взрослые) представить на высоком уровне свой вокальный или хореографический талант, выступить на большой сцене и получить независимую оценку компетентного жюри. Отборочный тур на конкурс «Большая сцена» проходил в течение 2022 года. Всего было подано более 1000 заявок со всей России и таких стран, как: Беларусь, Армения, Казахстан, Франция, Китай, Эстония. Все они были отсмотрены членами профессионального жюри, а 350 конкурсных номеров были допущены к участию в фестивале. Это около 1000 конкурсантов (среди них солисты, дуэты и участники хоровых и танцевальных коллективов).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.